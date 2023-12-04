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الإثنين، 04-12-2023 02:03 م

تطبيق زووم أصبح متاحاً عبر جهاز 'آبل تي في'

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الوكيل الإخباري - أصدرت شركة زووم تطبيقاً جديداً مخصصة بأجهزة آبل تي في، باسم "Zoom for Home TV".

ويساعد هذا التطبيق المستخدمين الانضمام إلى اللقاءات والحوارات والاجتماعات على زووم، عن طريق جهاز آبل تي في، أي مع تحويل جهاز التلفزيون إلى شاشة عرض لاجتماعات زووم.

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وعلى الرغم من أن آبل تي في لا تملك عدسة كاميرا، فإن التطبيق يسمح باستخدام جهاز الآيفون أو الآيباد، بالتزامن مع ميزة "الكاميرا المتواصلة Continuity Camera الخاصة بأجهزة آبل.

 


وبحسب تقرير مجلة "بي سي"، فإن التطبيق يعمل بنفس الطريقة، التي يعمل بها تطبيق "فيس تايم" على آبل تي في.



وللمشاركة في المكالمات، يتم استخدام كاميرا الجهاز المحمول، مقترنة بتطبيق "آبل تي في"، ويمكن استخدام الآيفون للتحكم في الصوت والفيديو، أو وضعه أمام التلفزيون على حامل من أي نوع، بحيث يبدو وكأن الفرد في مكالمة زووم طبيعية أكثر.

 

 

 

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