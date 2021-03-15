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الإثنين، 15-03-2021 01:50 م

تطبيق شهير يساعد المستخدمين على ربح المال

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "كلوب هاوس" المالكة لتطبيق الدردشة الصوتية الشهير "Clubhouse" ، أنها ستساعد مستخدميها على تحقيق دخل من المنصة الخاصة بالدردشة الصوتية.

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وأعلنت الشركة في تغريدة لها عن أول برنامج للمبدعين لتطبيق الدردشة الصوتية، حيث يوفر التطبيق للمستخدمين الموارد ويساعدهم في تحقيق الدخل من أفكارهم.


ويسهم برنامج Clubhouse Creator First المضيفين الطموحين والمبدعين على المنصة في بناء قاعدة جماهيرية والتواصل مع العلامات التجارية وتحقيق الدخل من عروضهم، ومن المقرر أن يقبل البرنامج 20 منشئ محتوى حتى 31 مارس/آذار.

 

يذكر أن اتهامات خطيرة كانت قد وجهت إلى تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية الرائد، بعدما اكتشف خبراء أمن سيبراني تسجيلهم تلك الدردشات.


وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "كلوب هاوس" يتعامل حاليا مع مشاكل مرتبطة بخصوصية وسرية دردشات مستخدميه الصوتية.


وقال مسؤولو "كلوب هاوس" إنهم بصدد إجراء تحديثات وتغييرات، من شأنها معالجة تلك الشكاوى المرتبطة بتسجيل الدردشات الصوتية من قبل طرف ثالث.


ومن المتوقع أن يتضمن التحديث الجديد على "كلوب هاوس" عدم طلب التطبيق الوصول إلى جهات اتصال الهاتف لدعوة الأشخاص إلى النظام الأساسي بعد الآن، حتى يتمكن التطبيق من طمأنة مستخدميه.


وسيستخدم "كلوب هاوس" بدلا من ذلك إمكانية إضافة رقم الهاتف مباشرة، الذي يرغب في دعوته.


وقال رئيس الشركة المديرة لتطبيق كلوب هاوس، بول دافيدسون، إنه يمكن لكل مستخدم حاليا أن يطلب من الشركة حذف أي جهة اتصال قام بتحميلها فعليا.

 

سبوتنيك

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