تطبيق يحول الكلمات إلى لوحات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة «وومبو» الكندية تطبيقاً جديداً للأجهزة الذكية، التي تعمل بنظامي التشغيل «آي.أو.إس» أو «أندرويد» اسمه «دريم»، يستخدم الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية أصلية اعتماداً على أوامر نصية من المستخدم.

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وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق تطبيقاً يستخدم الذكاء الاصطناعي لضبط التزامن بين حركة الشفاه والصوت في ملفات الفيديو.





وتعتبر عملية الرسم باستخدام هذا التطبيق في منتهى البساطة، حيث لا يحتاج الأمر من المستخدم لأكثر من وصف الشيء، الذي يريد رسمه بكلمات بسيطة وقليلة مثل «شجرة مخيفة» أو «أسوأ ساندويش في التاريخ»، ثم يختار أسلوب الرسم من قائمة اختيارات تضم «روحاني أو باروك أو الفن الخيالي».

ويقوم تطبيق «دريم» بتحويل الكلمات إلى عمل فني خلال أقل من 20 ثانية فقط من اكتمال وصف الصورة بالكلمات.

المصدر - البيان