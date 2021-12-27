الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: استراتيجية السياحة تهدف لتجاوز مستويات 2019

الزعبي: ولي العهد وجه بضرورة الوصول للذين لم يتلقوا جرعة اللقاح الثانية

التربية تشكل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات التكميلي

التعليم العالي لـ الوكيل: لم نسجل أي حالة اوميكرون بين طلبة الجامعات

راصد جوي يحذر من تشكل السيول خلال المنخفض القادم

"الازمات": مستعدون لجميع السيناريوهات

إجراء هام من الصحة لمخالطي كافة المصابين بمتحور أوميكرون

الحكومة ترفع قيمة مخصصات المعونات المالية والدخل التكميلي - أرقام

إلغاء فحص كورونا على المعابر الحدودية في حال العودة للأردن خلال 72 ساعة

150 مليون دينار لتنمية وتطوير البلديات في 2022

الإثنين، 27-12-2021 10:31 ص

تطبيق يحول الكلمات إلى لوحات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

10-1-COPY-7


الوكيل الإخباري - أطلقت شركة «وومبو» الكندية تطبيقاً جديداً للأجهزة الذكية، التي تعمل بنظامي التشغيل «آي.أو.إس» أو «أندرويد» اسمه «دريم»، يستخدم الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية أصلية اعتماداً على أوامر نصية من المستخدم.

اضافة اعلان

 

وكانت الشركة قد أطلقت في وقت سابق تطبيقاً يستخدم الذكاء الاصطناعي لضبط التزامن بين حركة الشفاه والصوت في ملفات الفيديو.

وتعتبر عملية الرسم باستخدام هذا التطبيق في منتهى البساطة، حيث لا يحتاج الأمر من المستخدم لأكثر من وصف الشيء، الذي يريد رسمه بكلمات بسيطة وقليلة مثل «شجرة مخيفة» أو «أسوأ ساندويش في التاريخ»، ثم يختار أسلوب الرسم من قائمة اختيارات تضم «روحاني أو باروك أو الفن الخيالي».

 

ويقوم تطبيق «دريم» بتحويل الكلمات إلى عمل فني خلال أقل من 20 ثانية فقط من اكتمال وصف الصورة بالكلمات.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
a04505a96a3d307f2a29250cb5eaf392

واتسآب يختبر ميزة جديدة بشأن المكالمات الصوتية الجماعية

900x450_uploads,2021,12,23,d8f9360285

منظمو CES 2022 يصرون على استمرار الأحداث الشخصية

08ac893deb31925b682c43c64fa27b66

إيطاليا تكثف المحادثات مع إنتل حول مصنع رقاقات

IZg6M

بريطانيا حازمة في منع شراء فيسبوك لموقع Giphy

44

إنتل لديها 10 آلاف موظف في الصين

امازون-تكنولوجيا-تويتش

أمازون حظرت نفسها لفترة وجيزة عبر تويتش

أخبار متعلقة
image-38

كيفية معرفة عنوان IP عبر أجهزة أندرويد