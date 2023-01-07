تطبيق يحول جهاز آيفون إلى آيبود

الوكيل الإخباري - بينما يختار معظم الأشخاص جهاز آيفون جديد وأنيق، يحاول البعض تحويل هواتفهم لتبدو مثل آيبود كلاسيك.



لا يزال جهاز آيبود، الذي تم إطلاقه لأول مرة منذ 22 عاماً، أحد أكثر منتجات آبل نجاحاً، إذ أنه أحدث ثورة في طريقة استماعنا للموسيقى.

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وبينما توقف المنتج العام الماضي، يحاول منشئو التطبيقات إيجاد طرق للتأكد من أنه لا يزال بإمكاننا الوصول إلى شاشة آيبود الرئيسية عندما نشعر بالحنين إلى الماضي.



وأعلنت شركة إيلي أوسم للتقنية في فيديو على تيك توك، عن طريقة لتحويل هاتف آيفون إلى آيبود للاستماع للموسيقى، باستخدام تطبيق يدعى ريترو بود من آبل ستور.



يقوم التطبيق بتحويل الشاشة إلى صفحة آيبود كلاسيك الرئيسية، مع ظهور أربعة خيارات على الشاشة الرئيسية، وهي التشغيل العشوائي، والموسيقى، والإعدادات، والتشغيل الآن، ويمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام عجلة التمرير عبر النقر عليها.

بعد الأخبار التي تفيد بأن أجهزة آيبود لن يتم بيعها بعد الآن، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على هذه الأجهزة على موقع إي باي، حيث عرض بعض الأشخاص أكثر من 6500 دولار، في بعض الحالات لشراء هذا العنصر.

عندما تم طرح جهاز آيبود كلاسيك لأول مرة في 2001، كان يحتوي على مساحة تتسع لألف أغنية وبطارية تدوم 10 ساعات، واستمرت الشركة في إنتاج سبعة أجيال من الجهاز حتى 2008.

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