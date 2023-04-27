الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 02:49 م

تطبيق يستخدم تقنية OpenAI لتلخيص المقالات

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الوكيل الإخباري - أطلق Artifact، تطبيق الأخبار الذي أطلقه مؤسسو إنستغرام، ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء ملخصات للمقالات.

وسيتمكن المستخدمون من تلخيص المقالات من خلال النقر على أيقونة "Aa" في القائمة العلوية، ثم النقر فوق "تلخيص". ومن المثير للاهتمام أن التطبيق يقدم خيارات مختلفة، مثل إنشاء ملخص باستخدام الرموز التعبيرية فقط، أو إنشاءه كقصيدة، أو كتابته بأسلوب جيل الشباب، أو تبسيطه إلى مستوى منخفض.

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وتقول الشركة إن هذه الأساليب تهدف إلى أن تكون مسلية أكثر من كونها مفيدة، ويمكن أن تسفر عن بعض النتائج الممتعة. ووفقاً للتقارير، تستخدم Artifact تقنية OpenAI وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها لميزة الملخصات.


وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة تقنية OpenAI لإنشاء الملخصات. ففي الشهر الماضي فقط، استخدم محرك البحث DuckDuckGo الذي يركز على الخصوصية أيضاً تقنية الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها لإنشاء المقالات من ويكيبيديا.

 

وأثناء إطلاق الميزة الجديدة من خلال منشور مدونة، كتبت الشركة "نعتقد أن هذه أداة مفيدة لفهم النقاط عالية المستوى لمقال قبل الغوص في وقراءة النص الكامل".


ومع ذلك، حذرت Artifact أيضاً من أنه على الرغم من أن تقنية الذكاء الاصطناعي قوية، إلا أنها لا تزال عرضة لارتكاب أخطاء من وقت لآخر، وبالتالي يصبح من الضروري للمستخدمين التحقق مما إذا كان الملخص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتطابق مع المقالة الأصلية، بحسب موقع مينت.

 

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