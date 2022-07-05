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الثلاثاء، 05-07-2022 02:38 م

تطبيق يسمح للمستخدمين بإرسال المجاملات والدعم النفسي للأصدقاء فقط

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الوكيل الإخباري - إذا كان لديك حساب على أي تطبيق وسائط اجتماعية شهير، فمن المحتمل أنك تعرضت للمضايقات والإزعاج والتصيد الاحتيالي وغير ذلك على المنصة. لكن هناك تطبيق جديد يمكن أن يجعل كل هذا شيئًا من الماضي.

Morale هو تطبيق يشجع المستخدمين على إرسال تحيات وتهنئات لأصدقائهم على مدار اليوم، وقد وصفه مؤسسه بأنه "شبكة دعم في جيبك"، وقد أسس هذا التطبيق المدافع عن الصحة العقلية ألدوين بوسكاوين الذي استوحى الإلهام من محادثات "رفع الروح المعنوية" التي كان يجريها بانتظام مع أصدقائه.

وقال السيد بوسكاوين "لقد تشاركت أنا وأصدقائي دائمًا النكات والرسائل الترويجية المبهجة في محادثاتنا الجماعية أول شيء في الصباح، ووجدت أنها أعطتني دفعة معنوية ورسمت ابتسامة على وجهي. تطبيق مورال يضع هذا الأمر في مركز الاهتمام، ويوفر تلك التعليقات التي تمنحك الدعم النفسي طوال اليوم".

التطبيق متاح فقط بالدعوة ويشجع المستخدمين على إرسال مجاملات لأصدقائهم طوال اليوم. ويمكن للمستخدمين إرسال واستقبال ما يصل إلى خمس رسائل مجهولة المصدر كل يوم. وأوضح بوسكاوين أنها طريقة بسيطة لإظهار اهتمامك بشخص ما وتعزيز معنوياته والحصول على نفس الدعم في المقابل. نريد أن نجعل الناس أكثر سعادة من خلال خلق هذه الحلقة الإيجابية".

ويمكن للمستخدمين تنظيم الرسائل والمنشورات الخاصة بهم، مما يقلل من مخاطر الاضطرار إلى التعامل مع الغرباء أو المتصيدين. وفي الوقت نفسه، إذا رأى المستخدمون أي رسائل غير مرغوب فيها أو غير داعمة، فيمكنهم الإبلاغ عنها وحظرها.

Morale متاح على هواتف أندرويد وios، ويمكن للمستخدمين إرسال رموز إحالة فريدة لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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