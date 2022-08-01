تطبيق يقسم فاتورة الطعام مع أصدقائك

الوكيل الإخباري - إذا كنت من عشاق تناول وجبات الطعام برفقة أصدقائك في أحد المطاعم، ولكنك تكره حساب ما يجب أن يدفعه كل منكم عند تقسيم الفاتورة، فقد يكون هذا التطبيق مناسباً لك.



تطبيق Tab بخلاف تطبيقات تقسيم الفواتير الأخرى مثل Splitwise والتي تتيح لك تقسيم وتتبع أي نوع من النفقات، موجود لتقسيم فواتير الوجبات فقط بين مجموعة من الأشخاص. هذا كل ما في الأمر، هذا كل ما يفعله التطبيق.



ويساعد التطبيق على حساب كل ما في الفاتورة من مأكولات ومشروبات ويقسمها على الأشخاص المشتركين، وتأتي جاذبيته من سهولة تسجيل ضيوف جدد، واختيار العناصر التي يتم طلبها، واحتساب الإكرامية.



وبمجرد تنزيل التطبيق، يتطوع شخص واحد من المجموعة للدفع نقداً أو ببطاقة الائتمان، ثم يلتقطون صورة للفاتورة لتلقي نسخة مفصلة داخل التطبيق من نفس الفاتورة. في الجزء العلوي من هذه القائمة التفصيلية، يوجد رمز يعطيه الشخص المسؤول عن الفاتورة إلى المجموعة.

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ويتعين على أي شخص ينضم إلى الفاتورة ببساطة النقر على "الانضمام إلى الفاتورة" من الشاشة الرئيسية، بغض النظر عما إذا كان لديه حساب، ثم إدخال الرمز المعطى له. من هذه النقطة، يختار الجميع اسماً مستعاراً، وينزلون في الفاتورة التفصيلية ويختارون ما طلبوه.



وإذا كان هناك طبق يجب تقسيمه بين عدة أشخاص، مثل المقبلات، فإن تطبيق Tab يسمح لأكثر من شخص باختيار نفس العنصر. وعندما ينتهي الجميع من اختيار العناصر الخاصة بهم، سيحسب التطبيق ما يدين به كل شخص بعد الضريبة والإكرامية. ويمكن للشخص المسؤول عن الفاتورة تغيير الإكرامية كما يحلو لها.



وأفضل جزء في هذا التطبيق - بصرف النظر عن إراحة المستخدمين من الحسابات المعقدة - هو أنك لست بحاجة إلى حساب مسجل للمشاركة. وطالما أن الأشخاص معك لديهم التطبيق على هواتفهم أو يمكنهم تنزيله، فمن السهل جداً الانضمام إلى الفاتورة. ومع ذلك، فإن فائدة امتلاك حساب هي القدرة على حفظ فاتورتك وإعادة النظر فيها إذا كان هناك تناقض أو خطأ، بحسب موقع ذا فيرج.

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