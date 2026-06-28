تطبيق Claude يطلب وثائق هوية أو فيديو 'سيلفي' من بعض المستخدمين

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الوكيل الإخباري- أقرت شركة أنثروبيك تعديلات جديدة على سياسة الخصوصية الخاصة بمساعدها الذكي Claude، تتيح لها طلب وثائق هوية حكومية وصور أو مقاطع فيديو “سيلفي” للتحقق من هوية بعض المستخدمين. اضافة اعلان





وبحسب السياسة التي تدخل حيز التنفيذ في 8 يوليو، ستُستخدم بيانات ملامح الوجه لإنشاء قوالب بيومترية للمطابقة، على أن يقتصر الإجراء على مستخدمين محدودين يُشتبه في مخالفتهم لسياسات الاستخدام.



وسيُطلب من هؤلاء تقديم وثائق رسمية وصور شخصية، مع الاعتماد على شركة خارجية لمعالجة بيانات التحقق، ما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والبيانات البيومترية.





