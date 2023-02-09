تطبيق Magic Earth.. خرائط مع أنظمة قيادة مساعدة

الوكيل الإخباري - لم تعد أنظمة القيادة المساعدة تقتصر على الأنظمة المتوافرة في السيارات فقط، بل توجد حالياً تطبيقات ملاحة توفر مثل هذه الخدمات، ومنها على سبيل المثال تطبيق Magic Earth المتوافر بشكل مجاني لأجهزة آبل الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس" والأجهزة المزودة بنظام التشغيل غوغل أندرويد.



ويتم تفعيل وظائف مساعدة القيادة في تطبيق Magic Earth عندما يتم تثبيت الهاتف في الحامل في الوضع الأفقي، مع تمكن الكاميرا من رؤية الطريق بشكل واضح، وعندئذ سيتمكن التطبيق من تنبيه قائد السيارة عند مغادرة حارة السير أو تجاوز مسافة الأمان الفاصلة بينه وبين المركبات، التي تسير في الأمام أو في حالة ظهور مشاة يعبرون الطريق، بالإضافة إلى توافر وظيفة Dashcam لتسجيل أحداث الرحلة وتوفير إثبات بالفيديو في حالة وقوع حادث.



تخطيط مسار الرحلة

ويعتمد التطبيق المجاني على الخرائط من مشروع Open Street Map لتخطيط مسار الرحلة وعرض المسار مع المعلومات المرورية في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى توافر طريقة العرض ثلاثية الأبعاد 3D والعرض بالأقمار الصناعية.

وفي المواقف الصعبة، التي يتم فيها تغيير حارة السير أو مواقف الانعطاف الخطرة يمكن للتطبيق عرض صورة مباشرة من كاميرا الهاتف الذكي على الشاشة مع إظهار الأسهم، التي توضح لقائد السيارة كيفية التحرك بها.

وتتوافر وظيفة الخرائط بدون اتصال الإنترنت Offline، والتي تتيح لقائد السيارة التحرك في 233 بلداً ومنطقة دون الحاجة إلى اتصال جوال بالإنترنت، ولا تقتصر وظيفة الملاحة على السيارات فقط، بل يمكن الاعتماد عليها أثناء ركوب الدراجات أو السير على الأقدام أو استعمال وسائل المواصلات المحلية.

ويدعم تطبيق Magic Earth نظام آبل Carplay، ولكنه لا يدعم نظام أندرويد Auto، وعند استعمال التطبيق في وضع Carplay فإنه يمكن لقائد السيارة استعمال خرائط الملاحة على شاشة نظام المعلومات والترفيه في السيارة، وفي هذه الحالة يعمل الهاتف الذكي أبل آيفون مثل "عيون وآذان" لتشغيل وظائف مساعدة القيادة لتطبيق Magic Earth، وتظهر فقط على الشاشة تنبيهات عند مغادرة حارة السير أو ظهور أحد المشاة أثناء عبور الطريق.

حماية البيانات

ويوفر هذا التطبيق المجاني العديد من المزايا للمستخدمين، الذين لا يرغبون في الكشف عن بياناتهم، حيث يتم الترويج للتطبيق Magic Earth من خلال حماية البيانات، فهو لا يقوم بعمليات التتبع أو تخزين أية بيانات شخصية للمستخدمين، علاوة على عدم وجود أية إعلانات في التطبيق.

ويشتمل تطبيق Magic Earth على ميزة إظهار درجة الحرارة في المواقع المختلفة، ولمدة 14 يوماً لاحقاً، مع إمكانية تحديد أماكن انتظار السيارات ومحطات التزود بالوقود ومحطات الشحن والمطاعم على طول الطريق.

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