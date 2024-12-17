 
الثلاثاء 2024-12-17 03:53 م
 

تطبيق 'Threads' يكتسب زخماً كبيراً في منافسة X

ق
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد مستخدمي تطبيق "Threads"، الذي أطلقته "ميتا" ليصل إلى 300 مليون مستخدم، بمتوسط 100 مليون مستخدم نشط يومياً.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ في منشور على المنصة، إن الزخم القوي الذي يتمتع به تطبيق "Threads" مستمر.

ويرى زوكربيرغ أن تطبيق "Threads" لديه فرصة جيدة ليصبح تطبيق الشركة التالي الذي يضم مليار مستخدم.

 

 وصل عدد مستخدمي "Threads" إلى 100 مليون مستخدم في الخريف الماضي، وفي أوائل نوفمبر من هذا العام، وصل إلى 275 مليونًا.


في عام 2024، كان "Threads" هو التطبيق الثاني الأكثر تنزيلًا لعام 2024، بعد تطبيق التسوق "Temu" الذي أصبح التطبيق الأول على متجر التطبيقات.


ومن المتوقع أن يشهد تطبيق "Threads" بعض التغييرات الرئيسية، حيث تعمل "ميتا" على الاستفادة من النمو الذي تشهده منصة الوسائط الاجتماعية.


وتخطط الشركة لبدء اختبار الإعلانات لـ "Threads" في بداية العام المقبل.


تطبيق "Threads" ليس منصة التدوين الصغيرة الوحيدة التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام مؤخرًا كبديل لـ "X".

وشهد "Bluesky" أيضًا نموًا كبيرًا في الأشهر القليلة الماضية، ونجح في مضاعفة قاعدة مستخدميه في نوفمبر، ويستضيف حاليًا أكثر من 25 مليون مستخدم.

 

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