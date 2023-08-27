الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

قرار حكومي هام بشأن وزارة التَّربية والتَّعليم

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

إطلاق مبادرة "فتبيّنوا" للتصدي للشائعات في إربد

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

الطفيلة: معاهد التدريب المهني تستقبل طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية

اختتام بازار "يدوي" الخامس للمنتوجات الغذائية والحرفية في عجلون

فواتير المياه شهرية بالاردن اعتباراً من هذا الموعد

اعلان صادر عن أمانة عمّان الكبرى

زراعة المفرق: تصدير نحو 425 ألف رأس من خراف العواسي للسعودية

كريشان: الحكومة قدمت 68 مليون دينار مساعدات طارئة للبلديات

الأحد، 27-08-2023 05:02 م

تطوير تقنية تسمح بتغيير لون "آبل ووتش" لتناسب الملابس

202382714331841309


الوكيل الإخباري- تعزز شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل حالياً إمكانية تخصيص إعدادات الساعة الذكية آبل ووتش، مثل سوار ووجه الساعة الملونين.

لكن يمكن أن تتمكن ساعات آبل ووتش من تغيير لونها بما يتناسب مع لون ملابس المستخدمين.

اضافة اعلان


وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة آبل نشرت براءة اختراع تستهدف منح المستخدم المزيد من السيطرة على تصميم واجهة الساعة، من خلال جعلها أكثر تماشياً مع أي شيء يريده.

من الناحية النظرية يمكن أن يعني هذا وضع أي شيء يختاره المستخدم وليكن قميصه على شاشة الساعة، ثم يتم الضغط على زر لتنشيط وحدة الاستشعار في الساعة، وبعد ذلك سيتغير لون الساعة لتناسب لون القميص.


هذه الخاصية يمكن بشكل أكثر تحديداً أن تتيح مستشعراً لعينة اللون، خلف شاشة العرض، بحسب براءة اختراع "الأجهزة الإلكترونية بمستشعرات عينات الألوان".

وتستطيع وحدات الاستشعار الجديدة تحديد لون أي شيء، من خلال تسليط أضواء مختلفة عليه، ثم رصد كمية الضوء التي تنعكس منه.


وبعد ذلك تستخدم الوحدة "بيانات انعكاس الضوء المقابلة" لتعديل لون الساعة لتناسب لون الشيء الذي تمت معرفة لونه.


يذكر أن آبل ووتش تتيح للمستخدم حالياً تغيير ألوان عناصر محددة مثل عقرب الساعات والدقائق على سبيل المثال. لكن لا يمكن للمستخدم تغيير لون كل عنصر بشكل منفرد على واجهة الساعة، كما لا يمكن تغيير لون الواجهة بالكامل.


كما تشير براءة الاختراع إلى أن مستشعر عينة اللون يمكن أن تستخدم أيضاً مع الحلي الأخرى، التي ترتديها المستخدمة مثل الخواتم والقلائد والأساور والأقراط.
وكما هو الحال في أي براءة اختراع لشركة آبل، فإنه لا يوجد ما يضمن ترجمتها إلى إنتاج تجاري في المستقبل، لكنها تظهر مدى اهتمام الشركة باستكشاف آفاق تكنولوجية جديدة.

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
202382717625350CS

"علي بابا" تطلق نماذج للذكاء الاصطناعي يمكنها التعرف على الصور

202382717447155ET

لهذا السبب تجنب حفظ رقم هاتفك على حساباتك الاجتماعية

WhatsApp-by-Facebook-stock-photo-6-1

تحذير هام لجميع مستخدمي واتساب .. احذر من هذه الرسالة !

20238261625238595Z

الكشف عن منافس "إيرتاغز" الجديد من سامسونغ

820236114532882829135

ميزة جديدة لخرائط آبل

507568

الصين تكمل بناء 84 ألف محطة لشبكة الجيل الخامس

أخبار متعلقة
2023817181354316Y7

آبل تخفض إنتاج سلسلة آيفون 15 لهذا العام

f10abb17-0_young-male-sleeping-in-the-bed-only-himself-during-the-day-smartphone-next-to-him

ابل تطلق تحذير لمستخدمي آيفون من خطأ شائع اثناء النوم

و

هام لمستخدمي "آيفون" .. تحديث ضخم من آبل