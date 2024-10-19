تعديل آلية الحظر في "إكس".. هل يزيد من المضايقات الإلكترونية؟

الوكيل الإخباري- أعلنت منصة إكس للتواصل الاجتماعي عن تعديل كبير في آلية حظر الحسابات، مما سيسمح للأشخاص المحظورين برؤية المنشورات العامة، رغم عدم قدرتهم على التفاعل معها.

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وبحسب التعديلات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، فإن حظر المستخدم من حساب عام لا يمنعه من رؤية المنشورات، ولكنه يحدّ من تفاعله معها، حيث يُحرم من إمكانية الإعجاب أو التعليق أو إعادة النشر. ووفقاً للحساب الرسمي التابع لمنصة إكس، فإن هذا التحديث يهدف إلى تعزيز الشفافية، حيث يستطيع المستخدمون الآن معرفة ما إذا كان هناك أشخاص يحاولون إخفاء أو نشر معلومات ضارة أو خاصة عنهم.



تباينت ردود الأفعال حول هذا التغيير، فالبعض انزعج منه واعتبره تقليلاً من قدرة المستخدمين على حماية خصوصيتهم، حيث لن يكون بإمكانهم منع أشخاص غير مرغوب فيهم من رؤية منشوراتهم. بينما رأى آخرون أن التعديل منطقي، نظراً لأن الحظر كان قابلاً للتجاوز من خلال إنشاء حسابات جديدة للوصول إلى المحتوى.



ومع ذلك، قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة في حالات المضايقة والتنمر الإلكتروني، حيث تشجع المستخدمين المحظورين على الاستمرار في محاولة التواصل. وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك المنصة، قد أعرب عن عدم موافقته على خاصية الحظر، ووعد بإجراء تعديلات عليها."