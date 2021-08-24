الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

إعفاء صغار المزارعين من تقديم دراسات الجدوى من مكاتب متخصصة

السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

لجنة الاوبئة : أرقام اصابات ووفيات كورونا غير مقلقة

شريم: المرأة الأردنية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية

مشتركة الأعيان تبحث قضايا العمل والبطالة

تشكيلات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تعويض عامل 136 ألف دولار عن إصابة عمل في الإمارات

شركس : دراسة المناعة المجتمعية لتحديد نسبة الاشخاص الواجب تطعيمهم

مناطق تعاني من انقطاع بالمياه في المملكة

الحزن يخيم على العقبة بعد وفاة عامل خلال عمله

الثلاثاء، 24-08-2021 03:20 م

تعرف على أحدث حيل اللصوص عبر واتساب

16298060192829022


الوكيل الإخباري - يقع الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، عبر رسائل احتيالية تصلهم من مجرمين متخصصين في هذا النوع من السرقة، ويحذر الباحثون في الأمن السيبراني دائماً من خطورة التعامل مع هذه الرسائل المريبة، التي تستهدف سرقة الأموال.

أوضح فريق من الباحثين بشركة "كاسبرسكي" الشهيرة المتخصصة في الأمن السيبراني ومكافحة الفيروسات بالعاصمة الروسية موسكو، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، اكتشاف عدد متزايد من الرسائل التي تدعي كذباً أنها من شركات عالمية مختلفة.

اضافة اعلان

 

ويجب على المستخدمين توخي الحذر عند فتح الرسائل الاحتيالية. فعادة ما يتظاهر أصحاب هذه الرسائل بكونهم من شركات توصيل عبر الإنترنت، ويقومون بإرسال روابط إلى ضحاياهم، ويطلبون منهم الضغط على الروابط التي تنقلهم إلى مواقع مزيفة، وتتطلب إدخال تفاصيل الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان أو غيرها من المعلومات الحساسة.


ومن أكثر الحيل انتشاراً في الآونة الأخيرة حيلة الطرود التي تحتاج رسوماً إضافية، حيث يرسل اللصوص رسالة طبق الأصل من فاتورة الرسوم الجمركية لشركة البريد، وعند محاولة الضحية الدفع مقابل الخدمة يتم نقله إلى موقع مزيف وبالتالي سرقة أمواله.


وبسبب زيادة الطلب عبر الإنترنت والاعتماد على شركات التوصيل والبريد في استلام الطرود، اعتمد اللصوص المتسللون على هذه الحيلة لخداع ضحاياهم وسرقتهم. 

 

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
27

Google Meet تحذرك عند وجود صدى بسبب جهازك

Xiaomi_logo_(2021-).svg

منتجات شاومي المستقبلية لن تحمل علامة Mi التجارية

6046876-1776528334-3

فيسبوك تريد إضافة الاتصالات إلى تطبيقها الرئيسي

google-play-

تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

ios_15_hero_11

استخدام شريط عنوان سفاري الجديد في iOS 15

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

كيفية ازالة روابط التمرير لأعلى القصص في إنستغرام

أخبار متعلقة
385e1746-781c-4178-9856-d611a32a14ac

تحذير لمستخدمي واتساب: احذفوا هذه الرسائل ولا تفتحوها أبداً

bloombergquint_2021-01_4a8ea265-a6e9-4922-b00f-c8ab7e19bc7d_m1399975

واتسآب يطرح خيارا أكثر مرونه قبل إخفاء الرسائل

620212493031900048185

خدمة جديدة من واتساب طال انتظارها

بببب

واتساب تسمح بنقل محفوظات الدردشة

تطبيق-واتساب-1280x720

واتساب تطرح رسميًا ميزة View Once

_119419882_hi068557776

تقنية جديدة تجعل أرشيفك في واتسآب لا يطاردك بعد الآن