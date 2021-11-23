تعرف على أكثر كلمات المرور شيوعاً في 2021

الوكيل الإخباري - أصدرت نورد باس تقريرها السنوي لأكثر كلمات المرور شعبية في 2021.

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وأوضح التقرير أن العديد من المستخدمين لا يزالون يستخدمون أسماءهم في كلمات المرور، إلى جانب الفرق الرياضية، والعلامات التجارية للسيارات، والفرق الموسيقية التي تحظى بشعبية كبيرة أيضا بين المستخدمين.



وفحصت شركة نورد باس بيانات تبلغ 4 تيرابايت، جمعتها بالشراكة مع باحثين مستقلين، وأظهر البحث أن 123456 هي كلمة المرور الأكثر شيوعاً في العالم، ويستخدمها 103.170.552 ملايين مستخدم.



وجاءت 123456789 و 12345 في المرتبتين الثانية والثالثة بين كلمات المرور الأكثر شعبية، وتضمنت كلمات المرور الشائعة الأخرى في قائمة العشر الأولى Qwerty، وPassword و111111.

ويشيع استخدام "Colocolo" في تشيلي ، و"nacional" في البرازيل ، و"sparta" في التشيك ، و "marseille" في فرنسا و"schalke04" في ألمانيا.وتُظهر النتائج أن معرفة موقع الشخص وجنسه يمكن أن يساعد الهاكرز في اختراق كلمة المرور، حيث توجد سمات مشتركة.

على سبيل المثال، وجد البحث أنه بشكل عام، استخدمت النساء كلمات أكثر إيجابية ومحبة مثل"sunshine" أو "iloveyou"، وفي الوقت نفسه، يميل الرجال إلى المزيد من كلمات المرور المشتقة من الألعاب الرياضية، خاصة كرة القدم. وفي بعض البلدان، استخدم الرجال أيضا كلمات غير لائقة أكثر من النساء.

وفيما يلي قائمة بأكثر 10 كلمات مرور شعبية في العالم:

1- 123456

2- 123456789

3- 12345

4- qwerty

5- password

6- 12345678

7- 111111

8- 123123

9- 1234567890

10- 1234567

المصدر - لبنان 24

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