تعرف على أهم مميزات نظام ماك Monterey الجديد من آبل

الوكيل الإخباري - ينتظر مستخدمي حواسيب ماك من آبل التحديث الجديد للنظام تحت إسم Monterey.

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وقد أعلنت عنه الشركة في مؤتمر WWDC 21 حديثًا، وهو يأتي بمجموعة من المميزات الجديدة لأجهزتهم من مثل :

التحكم في أكثر من جهاز معًا:

تدمج آبل أجهزة آيباد مع أنظمة ماك بشكل أفضل عن طريق خاصية Universal Control.

وذلك لأن هذه الخاصية تسمح لك بالتحكم في أكثر من جهاز معًا من خلال طرفية واحدة.

وهذا يعني أنك تستطيع التحكم في آيباد مع حاسوب ماك بوك المحمول من خلال فأرة واحدة أو من خلال لوحة اللمس في الحاسوب.

وكذلك تسمح لك بنقل الملفات بين هذه الأجهزة بخطوة بسيطة، وهي سحب الملف من الجهاز الذي تواجد عليه إلى الجهاز الذي ترغب في نقله إليه.

وتعمل هذه الخاصية على زيادة إنتاجية المستخدم الذي يمتلك أكثر من جهاز آبل.

خاصية بث الشاشة إلى حاسوب ماك:

تساعدك هذه الخاصية على بث المحتوى من هاتف الآيفون أو الآيباد إلى شاشة حاسوب ماك الخاص بك.

وتعمل هذه الخاصية بكفاءة طالما كان الجهازين متصلين على نفس شبكة الواي فاي الخاصة بك.

وتستطيع أيضًا مشاركة شاشة آيفون أو آيباد إلى جهاز ماك، وهذا يوفر عليك الوقت في نقل الصور بين الأجهزة وعرضها.

تصميم جديد لواجهة سفاري:

حيث يقدم المتصفح تصميمًا جديدًا للصفحات المفتوحة فيه مثل تصميم فايرفوكس الأخير.

وتقدم خاصية جديدة لتجميع الصفحات المتشابهة معًا، حيث أن جميع المنافسين قدموا هذه الخاصية قبل آبل.

ويمكنك التحكم في الصفحات وإدارتها عبر جميع أجهزة آبل التي تمتلكها، وهذا يعني أن ما تقوم به على الآيفون يتم مشاركته على حاسوب ماك بوك.

الاختصارات:

وتعمل هذه الخاصية عبر حواسيب ماك مثل ما تعمل عبر أجهزة آيفون وآيباد.

يتوقع الجميع أن تطلق آبل المزيد من المميزات والخصائص الجديدة في النظام، ولكن دون أن تعلن عنها مُسبقًا.

وذلك مثل ماحدث مع نظام آيفون الذي اكتشف المطورون في النسخ التجريبية منه المزيد من الخصائص.

من المفترض أن يصدر نظام ماك الجديد في شهر سبتمبر القادم.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













