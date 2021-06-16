الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

كورونا في الولايات المتحدة منذ كانون الأول 2019

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية عالج جوانب خلافية

العودات: قانون البلديات واللامركزية المعروض على المجلس يحتاج إلى مشورة واسعة

وزير العمل : نعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا

السير: استخدام الهاتف أكثر المخالفات المسببة للحوادث

وزير التربية لـ الوكيل : نبحث عن مبنى بديل لـ' كرفانات مدرسة القلة '

الصحة: مستعدون لموجة ثالثة من كورونا في المملكة

نقابة ملاحة الأردن لـ الوكيل: قرارات مبشرة على الأبواب لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

الجيش يحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية اليوم

استكمال أعمال مشروع الباص سريع التردد الخميس

عاجل

السفير المصري في عمّان: الأردن و مصر لديهما فائض في الكهرباء ونحاول تصديرها إلى العراق

الأربعاء، 16-06-2021 11:54 ص

تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم

نصائح-هامة-حول-متصفح-جوجل-كروم


الوكيل الإخباري - يمتلك متصفّح جوجل كروم الكثير من الإضافات، وهذا لأنها تأتي من مطوري مستقلين أو من شركات خاصة بعيدة عن جوجل.

اضافة اعلان

 

إضافة Adblocker Ultimate:
وتأتي هذه الإضافة لتكون أفضل إضافة منع الإعلانات في جوجل كروم، حيث تمنع هذه الإضافة جميع الإعلانات من الظهور.

 

إضافة AutoMute:
وتعتمد الكثير من الصفحات والمواقع على المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تعمل مباشرةً عند دخولك إليها.

 

إضافة Bitmoji: 
تسمح لك هذه الأداة بإستخدام الأشكال الرمزية الخاصة بك، وهي مثل Bitmoji من آبل أو فيسبوك.

 

Chrome Remote Desktop: 
تتيح لك هذه الإضافة التحكم في حاسب أي شخص يقوم بتثبيتها ويعطيك صلاحيات لهذا، وهي تعطيك صلاحيات كاملة للتحكم في الجهاز عبر جوجل كروم.

 

Hover Zoom+:
تساعدك هذه الإضافة على زيادة حجم الصور إن كانت صغيرة، وهي تعمل على زيادة حجمها في نافذة طائرة تقف على رأس الفأرة الخاصة بك.

 

Print Friendly &PDF:
تعمل هذه الإضافة على تعديل تصميم الصفحات في جوجل كروم لتصبح طباعتها أمرًا سهل.

 

Text Mode:
تسمح لك هذه الإضافة بعرض النص فقط في الصفحة مع التخلي عن الصور والمحتويات الأخرى، وهي تفيد من يرغبون في قراءة مستند ما دون أي إزعاج.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba5d0d11-23d2-4886-84d4-695e333dc97b

بهذه الطريقة تشغلون واتساب على أكثر من رقم

جوجل-لوجو

إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

تغيير-أيقونات-التطبيق-في-الآيفون-مع-نظام-تشغيل-iOS-14-780x470

خطوات تغيير أيقونات الآيفون

data-destruction-featured

طريقة حذف البيانات من القرص نهائيًا بشكل آمن وفعال

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

التسويق-عبر-سناب-شات-2

تعرف على التاريخ السري لسناب شات .. بدأ من غرفة المعيشة

أخبار متعلقة
image

ضريبة التكنولوجيا والإعلانات

1117554

اليك الخطوات ... لمعرفة ربط مفتاح التوثيق الثنائي مع حساب فيسبوك وتويتر وجوجل

unnamed

أفضل ألعاب الألغاز الموجودة عبر جوجل بلاي

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل توفر أدوات جديدة لدعم الوصول إلى لقاحات كورونا

phones-got-beta-version-of-android-12

١٢ طريقة جديدة لادارة الاتصالات في اندرويد

chrome-features-100885320-large-1

شركة غوغل مطالبة بغرامة قدرها ٢٢٠ مليون لهذا السبب