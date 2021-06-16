تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم

الوكيل الإخباري - يمتلك متصفّح جوجل كروم الكثير من الإضافات، وهذا لأنها تأتي من مطوري مستقلين أو من شركات خاصة بعيدة عن جوجل.
إضافة Adblocker Ultimate:
وتأتي هذه الإضافة لتكون أفضل إضافة منع الإعلانات في جوجل كروم، حيث تمنع هذه الإضافة جميع الإعلانات من الظهور.
إضافة AutoMute:
وتعتمد الكثير من الصفحات والمواقع على المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تعمل مباشرةً عند دخولك إليها.
إضافة Bitmoji:
تسمح لك هذه الأداة بإستخدام الأشكال الرمزية الخاصة بك، وهي مثل Bitmoji من آبل أو فيسبوك.
Chrome Remote Desktop:
تتيح لك هذه الإضافة التحكم في حاسب أي شخص يقوم بتثبيتها ويعطيك صلاحيات لهذا، وهي تعطيك صلاحيات كاملة للتحكم في الجهاز عبر جوجل كروم.
Hover Zoom+:
تساعدك هذه الإضافة على زيادة حجم الصور إن كانت صغيرة، وهي تعمل على زيادة حجمها في نافذة طائرة تقف على رأس الفأرة الخاصة بك.
Print Friendly &PDF:
تعمل هذه الإضافة على تعديل تصميم الصفحات في جوجل كروم لتصبح طباعتها أمرًا سهل.
Text Mode:
تسمح لك هذه الإضافة بعرض النص فقط في الصفحة مع التخلي عن الصور والمحتويات الأخرى، وهي تفيد من يرغبون في قراءة مستند ما دون أي إزعاج.
المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية