تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم

الوكيل الإخباري - يمتلك متصفّح جوجل كروم الكثير من الإضافات، وهذا لأنها تأتي من مطوري مستقلين أو من شركات خاصة بعيدة عن جوجل.

اضافة اعلان

إضافة Adblocker Ultimate:

وتأتي هذه الإضافة لتكون أفضل إضافة منع الإعلانات في جوجل كروم، حيث تمنع هذه الإضافة جميع الإعلانات من الظهور.

إضافة AutoMute:

وتعتمد الكثير من الصفحات والمواقع على المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تعمل مباشرةً عند دخولك إليها.

إضافة Bitmoji:

تسمح لك هذه الأداة بإستخدام الأشكال الرمزية الخاصة بك، وهي مثل Bitmoji من آبل أو فيسبوك.

Chrome Remote Desktop:

تتيح لك هذه الإضافة التحكم في حاسب أي شخص يقوم بتثبيتها ويعطيك صلاحيات لهذا، وهي تعطيك صلاحيات كاملة للتحكم في الجهاز عبر جوجل كروم.

Hover Zoom+:

تساعدك هذه الإضافة على زيادة حجم الصور إن كانت صغيرة، وهي تعمل على زيادة حجمها في نافذة طائرة تقف على رأس الفأرة الخاصة بك.

Print Friendly &PDF:

تعمل هذه الإضافة على تعديل تصميم الصفحات في جوجل كروم لتصبح طباعتها أمرًا سهل.

Text Mode:

تسمح لك هذه الإضافة بعرض النص فقط في الصفحة مع التخلي عن الصور والمحتويات الأخرى، وهي تفيد من يرغبون في قراءة مستند ما دون أي إزعاج.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

