الأربعاء 16-06-2021
الوكيل الاخباري

كورونا في الولايات المتحدة منذ كانون الأول 2019

الحكومة: مشروع قانون البلديات واللامركزية عالج جوانب خلافية

العودات: قانون البلديات واللامركزية المعروض على المجلس يحتاج إلى مشورة واسعة

وزير العمل : نعمل على مجموعة إجراءات لتخفيف تداعيات كورونا

السير: استخدام الهاتف أكثر المخالفات المسببة للحوادث

وزير التربية لـ الوكيل : نبحث عن مبنى بديل لـ' كرفانات مدرسة القلة '

الصحة: مستعدون لموجة ثالثة من كورونا في المملكة

نقابة ملاحة الأردن لـ الوكيل: قرارات مبشرة على الأبواب لمواجهة ارتفاع أجور الشحن

الجيش يحبط محاولة تسلل إلى الأراضي السورية اليوم

استكمال أعمال مشروع الباص سريع التردد الخميس

عاجل

السفير المصري في عمّان: الأردن و مصر لديهما فائض في الكهرباء ونحاول تصديرها إلى العراق

الأربعاء، 16-06-2021 11:38 ص

تعرف على التاريخ السري لسناب شات .. بدأ من غرفة المعيشة

التسويق-عبر-سناب-شات-2


الوكيل الإخباري - أنشئ تطبيق سناب شات على يد الطلاب الثلاث ايفان شبيجل، وبوبي ميرفي، وريجي براون، في عام 2011.

اضافة اعلان


القصة بدأت عندما ذهب ريجي براون إلى شبيجل يخبره أنه لديه فكرة عن تطبيق جديد يسمح بحذف الصور بعد استعراضها لمدة 24 ساعة، على الفور رحب شبيجل بالفكرة وشرع في تنفيذها. 

 

البداية الخاطئة ونشوب الخلافات
في البدء كان يُطلق على التطبيق اسم “Picaboo”،إلا أنه تم إخطار المؤسسين بأن شركة أخرى كانت قد سجلت بالفعل بنفس الاسم.
لم تقف الأزمات عند هذا الحد، حيث بدأت الخلافات تعرف طريقها نحو الأصدقاء الثلاثة.

في 8 مايو 2012، طالب ريجي براون بإعادة التفاوض على حصته العادلة فيما يتعلق بملكية الشركة، إلا أن شبيجل عبر مجموعة من المحامين أكد أن براون لم يساهم في اختراع المنتج من الأساس، وبالتالي لا يحق له الحصول على شيء.
وبعد سجال قانوني توصلوا إلى اتفاق بالتحديد في سبتمبر 2014، حيث حصل براون على حصة بلغت 157.5 مليون دولار.

 

مرحلة تطور سناب شات
في 29 أكتوبر 2012، أطلق تطبيق سناب شات رسميا من خلال متجر أندرويد، وفي أكتوبر 2013، وبعد ذلك تم إطلاق خاصية Stories.
وقدم سناب شات لأول مرة خاصية Geofilters للجمهور في أغسطس 2014، وفي نهاية نفس الشهر أصبح 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق بشكل يومي.
كما قدم ميزتي Discover و Lenses المعروفة أيضًا باسم الفلاتر في يناير 2015.
وفي نهاية يناير 2015، وصل تطبيق سناب شات إلى حوالي 75 مليون مستخدم، وعلاوة على ذلك ظهرت Snapstreaks في 29 مارس 2016.
وفي عام 2017 قدمت سناب شات أداة إعلانية سناب أند ستور التي تتيح للشركات التي تستخدم geostickers تتبع ما إذا كان المستخدمون يشترون منتجاتهم أو يزورون متجرهم.
أما في يناير 2018 ، أدخلت سناب شات استخدام التشفير من طرف إلى طرف في التطبيق ولكن للصور والفيديوهات فقط.
كما أعلنت سناب شات في 13 نوفمبر 2018، عن إطلاق متجر سناب، حيث يبيعون بضائع Bitmoji المخصصة من قبل الصور الرمزية من المستخدمين وأصدقائهم.
وصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 500 مليون مستخدم حول العالم، بمعدل لقطات وصل إلى 4 مليار لقطة في اليوم.

 

فيسبوك وجوجل يعرضان صفقة
وبعد حوالي عامين من إطلاق سناب شات. حاول Mark Zuckerberg مؤسس فيسبوك شراء التطبيق مقابل 3 مليارات دولار  لكن عرضه قوبل بالرفض.
كما عرضت جوجل الاستحواذ على التطبيق مقابل 30 مليار دولار، لكن تم رفضه العرض أيضاً. 
هذا المشهد أصبح مألوفاً في عالم التقنية, مشهد محاولة الشركات الكبيرة الاستحواذ على الشركات الناشئة الواعدة قبل أن تطلق هذه الشركات منتجاتها الخاصة المشابهة لتزاحم الشركة الناشئة على الحصة السوقية لمنتجها. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba5d0d11-23d2-4886-84d4-695e333dc97b

بهذه الطريقة تشغلون واتساب على أكثر من رقم

جوجل-لوجو

إليك كيفية إعداد خدمة غوغل المجانية 'Workspace'

تغيير-أيقونات-التطبيق-في-الآيفون-مع-نظام-تشغيل-iOS-14-780x470

خطوات تغيير أيقونات الآيفون

data-destruction-featured

طريقة حذف البيانات من القرص نهائيًا بشكل آمن وفعال

نصائح-هامة-حول-متصفح-جوجل-كروم

تعرف على اضافات جوجل الاكثر استخداماً حول العالم

9999118115

جوجل يعلن عن اصدار ٧ ميزات جديدة لنظام اندرويد

أخبار متعلقة
thumb

كيف ترى قصص سناب شات دون متابعة الشخص أو إضافته

iStock-687932038-300x200

إبرز التطبيقات التي تمكنك من إسترجاع الصور المحذوفة على هاتفك

35443d45474e81b4a6b0ed41d607e494

كيف تزيد المبيعات على انستغرام بطرق إحترافية

hsyyt_mlft_hwl_md_tthyr_mwq_snb_sht_snapchat__l_fy_lmrhqyn.jpg__1200x675_q85_crop_subsampling-2_upscale

طريقة سهلة لإعادة تعيين كلمة مرور سناب شات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني

1038942436_0_43_3499_1936_1000x541_80_0_0_5ae16dc21cb17d3d9071a491a4d8d5c4

واتسآب يطور ميزة جديدة للتطبيق

9a7e272b-80ca-459b-834c-03512312ea65_16x9_1200x676

تويتر يطرح ميزة جديدة شبيهة بالقصص