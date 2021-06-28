تعرف على اهداف مايكروسوفت تريد Steam

الوكيل الإخباري - وأصبح Steam متجرًا ضخمًا للألعاب والتطبيقات عبر ويندوز على مر السنين، ويتصور باناي مستقبلًا لمتجر تطبيقات ويندوز حيث يجد الأشخاص التطبيقات التي يريدونها بغض النظر عن المتاجر المنافسة.

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وتهدف عملاقة البرمجيات إلى جعل متجر ويندوز 11 مصدرًا للانتقال إلى التطبيقات، وقال باناي: تكتب اسم التطبيق الذي تريده وتحصل عليه.



ومع ذلك، قد تقف سياسات عملاقة البرمجيات في طريقها. ولا تنطبق سياسة عدم وجود عمولة لمتجر تطبيقات ويندوز 11 على الألعاب. ومن المشكوك فيه أن تسمح Steam أو Epic Games لشركة مايكروسوفت بالحصول على عمولة إضافية.

وتحتاج مايكروسوفت إما إلى توضيح سياساتها أو إجراء استثناءات لظهور Steam و Epic Games. ومن المحتمل أن تتطلب أي توسعات في المتجر بناء الثقة.



وإذا نجحت مايكروسوفت في ذلك، فقد تعزز حساب متجر تطبيقات ويندوز 11 وتعزز هيمنة نظامها التشغيلي في ألعاب الحاسب.



وقد لا يزال يتعين عليك تثبيت تطبيقات Steam و Epic Games. ولكن لن تضطر إلى تشغيل مجموعة من المشغلات للعثور على اللعبة المفضلة.



ومن غير المحتمل أن يتغير هذا الأمر بالنسبة لمستخدمي لينكس وماك في أي وقت قريب، وذلك بغض النظر عن مدى احتضان صناع الألعاب لأي من المنصتين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



