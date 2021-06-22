تعرف على اهمية 'Big Data'

الوكيل الإخباري - يشير مصطلح البيانات الضخمة Big Data إلى البيانات الكبيرة جدًا أو السريعة أو المعقدة بحيث يصعب أو يستحيل معالجتها بإستخدام الطرق التقليدية.

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وكانت عملية الوصول إلى الكميات الكبيرة من المعلومات وتخزينها لأغراض التحليلات موجودة منذ وقت طويل.

أمثلة عن ال Big Data:

شبكات التواصل الاجتماعي

تشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 500 تيرابايت من البيانات تدخل إلى مركز بيانات فيسبوك يوميًا. وتأتي هذه البيانات على شكل صور وفيديوهات وحتى تعليقات المستخدمين ومنشوراتهم.



الطائرات

تشير الاحصائيات أيضًا إلى أن محرك واحد لطائرة ركاب تقليدية ينتج أكثر من 10 تيرابايت من البيانات كل 30 دقيقة.

أهمية ال Big Data:

1 - تحسين آلية عمل الشركات

تستخدم الشركات ال Big Data أو البيانات الضخمة في أنظمتها لتحسين العمليات وتقديم خدمة عملاء أفضل وإنشاء حملات تسويقية موجهة واتخاذ إجراءات أخرى يمكنها في النهاية زيادة الإيرادات والأرباح.



2 - تحسين نتائج عمليات التسويق

توفر البيانات الضخمة أو ال Big Data رؤية أوضح عند تقييم سلوك العملاء و اهتماماتهم. ويمكن للشركات استخدامها لتحسين التسويق والإعلان والعروض الترويجية من أجل استهداف العملاء بحسب رغباتهم وسلوكهم الاستهلاكي.

ويمكن تحليل كل من البيانات المخزنة سابقًا أو الجديدة من أجل تقييم تفضيلات المستهلكين أو المشترين، مما يزيد من قدرة الشركات على الاستجابة لرغبات العملاء واحتياجاتهم.

3- البحث العلمي وتحسين النتائج الطبية

يستخدم الباحثون الطبيون ال Big Data أو البيانات الضخمة أيضًا لتحديد علامات المرض وعوامل الخطر. ويستخدمها الأطباء للمساعدة في تشخيص الأمراض والحالات الطبية لدى المرضى.

بالإضافة إلى ذلك فإن مجموعة من البيانات المأخوذة من السجلات الصحية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ومصادر أخرى توفر لمنظمات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية معلومات حديثة دائماً عن تهديدات الأمراض المعدية أو تفشيها.



4- شركات النفط

تساعد البيانات الضخمة في صناعة الطاقة شركات النفط والغاز على تحديد مواقع الحفر المحتملة ومراقبة عمليات خطوط الأنابيب.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

