الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

البنك المركزي وجمعية البنوك لـ الوكيل لا قرار حتى الآن بتأجيل الأقساط البنكية في تموز

تعرف على رموز راية الأمن الجديدة

الأمن لـ الوكيل: ضبط سائق دهس مواطن ولاذ بالفرار.. فيديو

الفرجات لـ الوكيل : إجراءات لمن لم يتلقَ الجرعة الأولى في حال زيارة البترا

الصحة لـ الوكيل: فتح أي قطاع يحتاج أسبوعين لتحديد انعكاساته على المنحنى الوبائي

ضبط متسول تمتلك عائلته مؤسسة و 5 مركبات وراتب ضمان

لجان 'تحديث المنظومة السياسية' تجتمع اليوم لمناقشة جداول أعمالها

لقاح تجريبي جديد فعال بنسبة 92.28% ضد كورونا

المالية: ارتفاع التخليص على ' الهايبرد '

أسعار الذهب الثلاثاء 22/6/2021

الثلاثاء، 22-06-2021 11:03 ص

تعرف على اهمية 'Big Data'

البيانات-الضخمة،-ثقف-نفسك-1


الوكيل الإخباري - يشير مصطلح البيانات الضخمة Big Data إلى البيانات الكبيرة جدًا أو السريعة أو المعقدة بحيث يصعب أو يستحيل معالجتها بإستخدام الطرق التقليدية.

اضافة اعلان


وكانت عملية الوصول إلى الكميات الكبيرة من المعلومات وتخزينها لأغراض التحليلات موجودة منذ وقت طويل.

 

أمثلة عن ال Big Data:
شبكات التواصل الاجتماعي
تشير الاحصائيات إلى أن أكثر من 500 تيرابايت من البيانات تدخل إلى مركز بيانات فيسبوك يوميًا. وتأتي هذه البيانات على شكل صور وفيديوهات وحتى تعليقات المستخدمين ومنشوراتهم. 


الطائرات
تشير الاحصائيات أيضًا إلى أن محرك واحد لطائرة ركاب تقليدية ينتج أكثر من 10 تيرابايت من البيانات كل 30 دقيقة.

 

أهمية ال Big Data:
1 - تحسين آلية عمل الشركات 
تستخدم الشركات ال Big Data أو البيانات الضخمة في أنظمتها لتحسين العمليات وتقديم خدمة عملاء أفضل وإنشاء حملات تسويقية موجهة واتخاذ إجراءات أخرى يمكنها في النهاية زيادة الإيرادات والأرباح.

2 - تحسين نتائج عمليات التسويق
توفر البيانات الضخمة أو ال Big Data رؤية أوضح عند تقييم سلوك العملاء و اهتماماتهم. ويمكن للشركات استخدامها لتحسين التسويق والإعلان والعروض الترويجية من أجل استهداف العملاء بحسب رغباتهم وسلوكهم الاستهلاكي.
ويمكن تحليل كل من البيانات المخزنة سابقًا أو الجديدة من أجل تقييم تفضيلات المستهلكين أو المشترين، مما يزيد من قدرة الشركات على الاستجابة لرغبات العملاء واحتياجاتهم.
3- البحث العلمي وتحسين النتائج الطبية
يستخدم الباحثون الطبيون ال Big Data أو البيانات الضخمة أيضًا لتحديد علامات المرض وعوامل الخطر. ويستخدمها الأطباء للمساعدة في تشخيص الأمراض والحالات الطبية لدى المرضى.
بالإضافة إلى ذلك فإن مجموعة من البيانات المأخوذة من السجلات الصحية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت ومصادر أخرى توفر لمنظمات الرعاية الصحية والوكالات الحكومية معلومات حديثة دائماً عن تهديدات الأمراض المعدية أو تفشيها.


4- شركات النفط
تساعد البيانات الضخمة في صناعة الطاقة شركات النفط والغاز على تحديد مواقع الحفر المحتملة ومراقبة عمليات خطوط الأنابيب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211281447416556U

أمازون وآبل تتصدران العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

أبل-تخسر-معركة-قانونية-جديدة-أمام-Swatch

متجر تطبيقات آبل يواجه التدقيق في ألمانيا

السياحة_في_المريخ

تحديات الذهاب إلى المريخ والعودة بأمان

RE4r2gN

ترقية مجانية من مايكروسوفت

شركة-جوجل

ابرز الطرق لاستخدام دردشة جوجل وغرف الاجتماعات الجديدة

11202019113028751776109

خطوات حذف حساب Zoom