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الإثنين، 22-08-2022 02:00 م

تعرف على ما ستحذفه نتفليكس من باقتها

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الوكيل الإخباري - كشف كود برمجي لتطبيق نتفليكس على آيفون، عن تفاصيل تظهر لأول مرة بشأن الباقة الجديد المنتظرة من الخدمة، التي ستكون بتكلفة أقل، ولكن ستتضمن إعلانات بداخلها، إلى جانب غياب بعض المزايا الموجودة في الباقات الحالية.

ونقلت "بلومبرغ" عن المطور ستيف موسير الذي اكتشف الكود البرمجي داخل تطبيق نتفليكس على منصة "آب ستور"، أن الباقة الجديدة ستحرم المستخدمين من ميزة تحميل المحتوى لمشاهدته في وقت لاحق دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

اضافة اعلان

 

وبدأت المنصة عقد شراكات لإدخال الإعلانات، مثل "مايكروسوفت" التي أعلنتها نتفليكس كشريك إعلاني أول.

وتعتمد الشراكة على أن المعلنين من عملاء "مايكروسوفت" سيمكنهم الوصول إلى نحو 220 مليون مستخدم لنتفليكس، بينهم فئة لن تستطيع الهرب من مشاهدة الإعلانات مع الباقة المنتظر إطلاقها مطلع العام المقبل.

يُذكر أنه إلى جانب القيود التي اتضحت معالمها مع التسريب الجديد، فإن نتفليكس قالت في مؤتمرها الأخير لإعلان نتائجها الفصلية، إن الباقة المزودة بالإعلانات لن تتيح الوصول إلى مكتبة المحتوى الكاملة للمنصة، المتاحة للمشتركين في الباقات الحالية.

 

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