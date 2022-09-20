تعرف على ميزات متصفح سفاري

الوكيل الإخباري - تطلق شركة آبل الأمريكية مع نظام تشغيلها كل عام ميزات جديدة لمستخدميها في متصفح البحث سفاري Safari، حيث منحت هذه العام هواتف آيفون الأحدث عددا كبيرا من الميزات في iOS 16، ولكن على الرغم من أن الميزات الجديدة لن تصدر لجميع المستخدمين، فإنه لا يزال بإمكانهم الاستفادة من ميزات iOS 15 والتي صدرت لجميع مستخدمي هواتف آيفون.

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تنظيم علامات التبويب في مجموعات

ويكون الأمر صعبا للغاية عند فتح علامات تبويب كثيرة جدًا، حيث يوفر سفاري وضع كل هذه التبويبات في مجموعات، ويمكنك تفعيل هذه الميزة في آيفون من خلال، الضغط على أيقونة علامات التبويب ، ثم حدد إدخال "X Tabs" في الأسفل، ثم النقر فوق New Empty Tab Group لإنشاء مجموعة جديدة أو مجموعة علامات تبويب جديدة من X Tabs لإنشاء مجموعة من جميع علامات التبويب الحالية، وبمجرد تسمية مجموعتك الجديدة ، ستصبح قابلة للتحديد من القائمة.

تخصيص الصفحة الرئيسية

يمكنك تعديل صفحة بدء سفاري Safari عن طريق إضافة أقسام معينة أو إزالتها أو نقلها واختيار صورة خلفية، من خلال السحب إلى أسفل صفحة البدء وانقر فوق الزر تحرير، كما يمكنك تعطيل أي أقسام لا تريد رؤيتها أو سحب وإفلات أقسام لإعادة ترتيبها على الصفحة ضمن قسم صورة الخلفية ، حدد خلفية أو قم بتحميل الخلفية الخاصة بك ، ثم انقر فوق الزر X لرؤية صفحة البدء الجديدة الخاصة بك.



استخدم إضافات سفاري Safari

يدعم سفاري إضافة الامتدادات، ويمكنك تفعيل الميزة من خلال فتح الإعدادات ثم الدخول على Safari ثم عام ثم الامتدادات ثم المزيد من الإضافات، ثم قم بالضغط على زر Get أو زر السعر لأي ملحقات تريد تثبيتها، كما يمكنك بعد ذلك عرض الملحقات المثبتة على شاشة الإضافات ، وتمكين أو تعطيل الإضافات التي تريد استخدامها.

ميزة التصفح الخاص في سفاري

إذا كنت لا تريد أن يتتبع متصفح سفاري المواقع التي تزورها أو سجل البحث أو معلومات الملء التلقائي التي تدخلها ، فإن وضع التصفح الخاص سيبقي هذه المعلومات مخفية، ويمكنك تفعيل ذلك من خلال الضغط على أيقونة علامات التبويب ، ثم حدد Start Page / X Tabs في الأسفل وحدد خاص، و يمكنك أيضًا الضغط لفترة طويلة على أيقونة علامات التبويب واختيار خاص.



تحقق من تقرير الخصوصية

تراقب أدوات التتبع عبر المواقع أنشطتك المستندة إلى الويب أثناء انتقالك من موقع إلى آخر، وإذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك على الإنترنت ، فإن سفاري يمنع أدوات التتبع هذه من تحديد سماتك بشكل افتراضي، كما يمكنك أيضًا معرفة المواقع وأجهزة التتبع التي تم حظرها.

ترجمة المواقع

يسمح لك سفاري بترجمة مواقع الويب المعروضة بلغة أجنبية، حيث يدعم ترجمة اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والروسية والكورية والبرتغالية والبرتغالية البرازيلية والعربية والصينية المبسطة.

صدى البلد

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