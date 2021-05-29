السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

وزارة الصحة: السماح لمصابي كورونا بتلقي اللقاح بعد شهر من تعافيهم

الصحة : 140 ألف جرعة لقاح تصل الأردن الأحد

أمين عام المياه يتفقد الوضع المائي في الكرك

قوة أمنية تهدم خيمة المؤازرة للنائب اسامة العجارمة - فيديو

ايعاز من وزير المياه والري المهندس محمد النجار

تغيير أوقات دوام وزارة الصناعة والتجارة

الأعيان: أي عمل يمس أمن الوطن والمواطن مرفوض

وزير الداخلية يحذر من أية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تسليم 21 مسكناً لأسر عفيفة بالزرقاء

السبت، 29-05-2021 03:38 م

تعرف على نسخة جديدة من تويتر

WxBdsnxM9xDcYsnCmExiT3-1200-80


الوكيل الإخباري - طرحت شركة تويتر خدمة اشتراك جديدة في متاجر التطبيقات، فى إشارة إلى أن الموقع يتأهب لتجريب العرض الجديد . 

ووفقا للتقرير، فإن خدمة "تويتر بلو" تسمح بالقيام بعمليات شراء داخل التطبيق، وقد طرحت تويتر الخدمة بسعر 2.49 جنيه إسترلينى في المملكة المتحدة، و2.99 دولار في الولايات المتحدة.

ولم تكشف شركة تويتر مزيدًا من التفاصيل، وامتنعت عن التعليق على مزاعم تفيد بأن الخدمة تخوّل لمستخدميها صلاحية التراجع عن التغريدات، وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تطوير ميزات خاصة للاشتراكات المدفوعة.

ولم تعلق توتير بشكل مباشر على طرح الخدمة الجديدة، لكنها أوضحت في السابق عن خطط لتنويع مصادر دخلها، وقالت تويتر إن تعزيز استمرارية العائدات يأتي على رأس أهداف الشركة.

اضافة اعلان

وتتضمن خطط التطوير هذه خدمات اشتراك وطرق أخرى تمكن الأفراد والشركات من الحصول على ميزات خاصة على التطبيق.

كما أكدت تويتر بشكل واضح عزمها على المضى قدما في مجال الإعلانات.

وكان تويتر قد أعلن أنه سيكون بإمكان المستخدم الانضمام إلى المساحات الشبيهة بالنادي على منصتها من متصفحات الويب على سطح المكتب والمحمول، مما يجعل الوصول إلى غرف الصوت الاجتماعي التابعة للشركة على نطاق أوسع، حيث كان بإمكانك في السابق فقط الانضمام إلى Spaces من تطبيقات Twitter على iOS و Android . 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تيك-توك

تيك توك يتيح تحدي جديد يهدد حياة المشاركين

1526089_579697538772303_717944275_n_by_sealtilburg-d7nodk7

واتساب يعلن عن تراجعه في تهديد المستخدمين

يكو

تطبيق لتقصي أمراض القلب عبر الهواتف الذكية

e375bc61-7323-4cd8-8748-7cf6b29e86e7

تقنية جديدة من غوغل

f8e180822c6bd1a62566786d1e1c67df

فيسبوك توسع عقوباتها ضد الحسابات التي تروج لمعلومات خاطئة بانتظام

b3e1d90a6cc2ddaca8ec677900582b5a

تطبيق جديد يكشف انطباع الآخرين حول شخصيتك

أخبار متعلقة
learn-about-7-pros-cons-whats-app-individual-society

تطبيقات الرسائل الفورية الأكثر تداولا في العالم

تويتر-800x549

'تويتر' يضيف ميزات جديدة لاجتذاب المستخدمين

twitter-verified-account

تويتر يعلن خطوات توثيق حسابات مستخدميه وفق سياسة جديدة

16212344105816049

خدمات تويتر لن تبقى مجانية بعد الآن!

AFP_96796N

تويتر يطرح ميزة البحث في الرسائل الخاصة على هواتف أندرويد

استخدام_الهاتف_النقال_أثناء_القيادة

4 تطبيقات على هاتفك تضمن لك قيادة أكثر أمانا لسيارتك