تعليمات برمجية مقابل 5.4 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - بيعت بعض NFT بملايين الدولارات في الأشهر القليلة الماضية، وباع الفنان Beeple في شهر مارس NFT مقابل 69 مليون دولار في مزاد كريستيز.

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بالإضافة إلى ذلك باع الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أول تغريدة له على أنها NFT مقابل 2.9 مليون دولار.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم بيع صورة رمزية رقمية نادرة تعرف بإسم CryptoPunk بأكثر من 11.7 مليون دولار.



ووصل إجمالي مبيعات NFT إلى 2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وذلك وفقًا لبيانات من موقع Nonfungible الذي يتتبع السوق.

ولكن هناك دلائل على أن الفقاعة قد تنفجر. وذلك مع انخفاض مبيعات المقتنيات الرقمية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.



ونتيجة لذلك انخفضت المبيعات الإجمالية من 176 مليون دولار في 9 مايو إلى 8.7 ملايين دولار في 15 يونيو. وهذا يعني أن الأحجام عادت الآن تقريبًا إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية