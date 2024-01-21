تعيد Infinix تعريف ألعاب الهاتف من خلال الإطلاق العالمي لسلسلة HOT 40

الوكيل الإخباري - تطلق Infinix رسميًا سلسلة HOT 40، التي تضم نماذج HOT 40 Pro وHOT 40 وHOT 40i التي توفر للاعبين من جميع الفئات هاتفًا ذكيًا مليئًا بالإثارة لرفع مستوى تجربة الترفيه الخاصة بهم. تعرض هذه السلسلة الجديدة ترقيات كبيرة في المعالج والشاشة وقدرات الكاميرا والبرمجيات. ومع احتفاظها بمكانتها الرائدة في الشحن السريع في فئتها، فإنها تواصل تقديم تجربة سريعة وممتعة في ألعاب الهاتف .

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"تتصدر سلسلة HOT 40 الطريق بأدائها الاستثنائي وميزاتها الرائدة، وكلها موجودة في التصميم الجمالي المذهل. وقالت سمر ياو، مديرة منتجات سلسلة HOT في Infinix: "إنها تجسد رؤية Infinix المتمثلة في تقديم تجربة عالية الجودة لمستخدمينا، ودمج التكنولوجيا المتقدمة مع الأسلوب والتطبيق العملي، وكل ذلك بسعر معقول".





قمة ألعاب الهاتف الذكي والترفيه



تم تصميم سلسلة HOT 40 لتقديم أداء استثنائي للمهام اليومية والألعاب والترفيه. يتميز جهاز HOT 40 Pro ببطارية محسّنة تدوم طويلاً بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومتكاملة مع حل Power Marathon الحصري. ومع وضع توفير الطاقة الفائق، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى ساعتين من وقت الاتصال عندما تكون الطاقة منخفضة تصل إلى 5%.



يتميز الجهاز أيضًا بتقنية FastCharge بقدرة 33 واط، ومجهزة بميزة مراقبة درجة الحرارة في الوقت الفعلي. تتيح هذه التقنية المبتكرة للمستخدمين إمكانية شحن البطارية من 20% إلى 75% خلال 35 دقيقة فقط، مما يضمن السلامة وعمر البطارية الطويل لمدة تصل إلى 4 سنوات.



يعد HOT 40 Pro بمثابة تغيير جذري لعشاق ألعاب الهاتف. مزود بمعالج الألعاب MediaTek Helio G99 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر، ويتميز هذا الجهاز بأخذ عينات فورية تعمل باللمس بسرعة 1200 هرتز



معدل - ثماني مرات أكثر دقة من الشاشات القياسية. كما أنه مدعوم بمستشعر هارد جيروسكوب ومحرك الألعاب XBOOST من Infinix، مما يتيح للاعبين تخصيص إعدادات الألعاب الخاصة بهم للحصول على الأداء الأمثل. يضمن هذا المزيج تجربة لعب سلسة وغامرة على الهاتف .



سرعة وأداء لا مثيل لهما



تم تجهيز HOT 40 Pro بشاشة FHD+ رائدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة سلسة كالحرير. بالإضافة إلى ذلك، تقدم سلسلة HOT 40 الحلقة السحرية، وهي ميزة جديدة تبقي المستخدمين على علم بوصول أي اشعارات مثل قفل الوجه وحالة الشحن والمكالمات الصوتية.



ومع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة الممتدة، يضاعف HOT 40 Pro أداء ذاكرة 8G الفعلية، مما يتيح أوقات تحميل أسرع، ويدعم ما يصل إلى 18 تطبيقًا ليتم فتحها في وقت واحد. تم تجهيز الجهاز أيضًا بمستشعرات Metamaterial المبتكرة من Infinix، مما يوفر أداء إشارة أسرع وأكثر موثوقية مع زيادة سرعة تنزيل الملفات بنسبة 68%، وتعزيز قوة الإشارة بمقدار 6 ديسيبل، وتقليل زمن الوصول للألعاب بنسبة 36%.





صور رائعة وصور شخصية مميزة



مع استمرار نمو استخدام الكاميرا، يتقدم جهاز HOT 40 Pro بقدرات محسنة. فهو يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر HM6، مما يضمن الحصول على صور واضحة مع بكسلات بحجم 0.64 ميكرون، حتى بعد التعديل. تعد عدسة الماكرو بدقة 2 ميجابكسل مثالية لالتقاط لقطات قريبة للأنسجة والتفاصيل المعقدة. توفر الكاميرا الأمامية المعززة بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجابكسل صورًا جماعية وصور شخصية استثنائية، حتى في الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل الفلاش الأمامي المتطور.



علاوة على ذلك، يوفر جهاز HOT 40 Pro أوضاعًا مختلفة لالتقاط صور ومقاطع فيديو شيّقة في مناسبات مختلفة، بما في ذلك وضع Portrait الاحترافي، وSky Remap، وDual View Video، مما يعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.





من حيث التصميم، تتميز سلسلة HOT 40 بتصميم مبهر يتميز بطبقة من البلورات المتلألئة مع نسيج مليء بالنجوم. يتميز هذا التصميم بلمسة نهائية لامعة تتغير في المظهر لأنها تعكس الضوء من زوايا مختلفة. يتوفر HOT 40 Pro باللون Horizon Gold وStarlit Black وPalm Blue وStarfall Green الذي تم تقديمه حديثًا. يجمع خيار الألوان الجديد هذا بين اللونين الأسود والأخضر في مزيج مضيء ومتغير اللون، مما يخلق تأثيرًا يشبه الشفق القطبي يذكرنا بالسماء المضاءة بالنجوم.





التوفر



بسعر 129 دينار أردني ، سيتم تصميم سلسلة HOT 40 وفقًا لاحتياجات السوق المحددة وستختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى. تابع صفحات Infinix الإقليمية وقنوات التواصل الاجتماعي للحصول على تحديثات حول التوفر والأسعار.





نبذة عن Infinix :



Infinix Mobility هي علامة تجارية تكنولوجية ناشئة سريعة تقوم بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية في جميع أنحاء العالم تحت العلامة التجارية Infinix، التي تأسست في عام 2013. ومن خلال استهداف شباب اليوم بالتكنولوجيا الأولى من نوعها، تقوم Infinix بإنشاء أجهزة ذكية عصرية وقوية وبأسعار معقولة. الأجهزة التي توفر أحدث التقنيات في السوق للمستخدمين في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يحتاجون إليها وبالسعر الذي يريدونه.