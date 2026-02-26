الخميس 2026-02-26 10:55 ص

تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 26-02-2026 10:38 ص

الوكيل الإخباري-   قررت محكمة "تاغانسكي" في موسكو فرض غرامة قدرها 7 ملايين روبل على تطبيق "تليغرام" لعدم قيامه بحذف محتوى محظور في روسيا.

اضافة اعلان

 

وجاء في نص قرار المحكمة: "ارتأت المحكمة أن شركة Telegram Messenger inc مدانة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء الثالث من المادة 13.50 من قانون المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي، وقررت تغريمها بمبلغ 7 ملايين روبل".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "نوفوستي" الروسية فإن "قرار المحكمة أتى بسبب تكرار رفض تليغرام حذف محتوى ومعلومات تتعلق بالمشروبات الكحولية والعلاقات الجنسية غير التقليدية".

وكانت وكالة "نوفوستي" قد ذكرت في العاشر من فبراير الجاري أن روسيا قد تفرض غرامات مالية على تطبيق "تليغرام"، قد تصل قيمتها إلى 64 مليون روبل روسي، وذلك بسبب 8 تهم تتعلق بعدم إزالة المحتوى المحظور في روسيا من التطبيق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

تعبيرية

تكنولوجيا تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل

تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

أخبار محلية تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

البلوتوث

تكنولوجيا كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟

أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

منوعات أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

طب وصحة أطعمة تعزز صحة الدماغ وتحسن التركيز

الأردن الأكثر تأثراً بالرسوم الأميركية .. إليك التفاصيل

اقتصاد محلي الأردن الأكثر تأثراً بالرسوم الأميركية .. إليك التفاصيل

زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان

فلسطين زوارق الاحتلال تستهدف شاطئ غزة وإصابات في المكان



 






الأكثر مشاهدة