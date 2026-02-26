تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "نوفوستي" الروسية فإن "قرار المحكمة أتى بسبب تكرار رفض تليغرام حذف محتوى ومعلومات تتعلق بالمشروبات الكحولية والعلاقات الجنسية غير التقليدية".
وكانت وكالة "نوفوستي" قد ذكرت في العاشر من فبراير الجاري أن روسيا قد تفرض غرامات مالية على تطبيق "تليغرام"، قد تصل قيمتها إلى 64 مليون روبل روسي، وذلك بسبب 8 تهم تتعلق بعدم إزالة المحتوى المحظور في روسيا من التطبيق.
