تغريم تليغرام في روسيا بـ7 ملايين روبل

الوكيل الإخباري- قررت محكمة "تاغانسكي" في موسكو فرض غرامة قدرها 7 ملايين روبل على تطبيق "تليغرام" لعدم قيامه بحذف محتوى محظور في روسيا.

اضافة اعلان