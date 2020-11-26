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الخميس، 26-11-2020 10:20 ص

تغريم فيسبوك بـ6 مليون دولار بعد تسريب بيانات ملايين المستخدمين

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الوكيل الاخباري- غرمت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، شركة "فيسبوك" بـ6 ملايين دولار بسبب تمرير معلومات عن 3.3 مليون كوري لشركات أخرى.

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 واللجنة المسؤولة عن سياسة حماية المعلومات الشخصية رفعت شكوى ضد "فيسبوك" إلى وكالة التحقيقات.

وأوضحت اللجنة أن شركة "فيسبوك" انتهكت قانون حماية البيانات الشخصية في البلاد من خلال تقديم معلومات شخصية لما لا يقل عن 3.3 مليون مستخدم محلي في البلاد، من إجمالي 18 مليون خلال الفترة من أيار 2012 إلى حزيران 2018 لشركات أخرى دون موافقتهم.

وتضمنت المعلومات الشخصية التي تمت مشاركتها مع الشركات الأخرى الخلفية التعليمية والخبرات في العمل ومكان المنشأ والأسرة والحالة الاجتماعية وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى. 

 

وأشارت اللجنة إلى أن "فيسبوك" عرقلت تحقيقًا أجرته اللجنة عن طريق تقديم بيانات كاذبة أو تقديم بيانات غير كاملة. 

 

كما فرضت اللجنة غرامة منفصلة قدرها 66 مليون وون على "فيسبوك"، بسبب تخزين كلمات مرور المستخدمين دون تشفيرها، وعدم إخطار المستخدمين بشكل دوري باستخدام معلوماتهم الشخصية، وتقديم البيانات الكاذبة.

من جهة أخرى، أعربت "فيسبوك" عن أسفها للإجراءات التي اتخذتها اللجنة، موضحة أنها تعاونت مع التحقيق برمته، وتخطط لمراجعة تلك الإجراءات عن كثب.

 

 

المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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