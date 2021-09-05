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الأحد، 05-09-2021 01:08 م

تغريم واتساب بـ 267 مليون دولار أمريكي لاختراقه خصوصية البيانات في أوروبا

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الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية عن نتيجة لتحقيق اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR الذي أجرته ضد شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك.

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وبدأ تحقيق اللجنة في 10 ديسمبر 2018، وفحصت ما إذا كانت خدمة المراسلة قد أوفت بالتزامات الشفافية في اللائحة العامة لحماية البيانات فيما يتعلق بتوفير المعلومات و شفافية هذه المعلومات لكل من مستخدمي خدمتها وغير المستخدمين.


ويتضمن ذلك المعلومات المقدمة لأصحاب البيانات حول معالجة المعلومات بين الخدمة وشركات فيسبوك الأخرى.

 

وبعد تحقيق مطول وشامل، قدمت اللجنة مسودة قرار إلى جميع السلطات الإشرافية المعنية في شهر ديسمبر 2020.


وتلقت اللجنة لاحقًا اعتراضات من ثماني وكالات إشرافية. ولم تتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق في الآراء مع جميع السلطات الإشرافية المعنية بشأن موضوع الاعتراضات وأطلقت عملية تسوية المنازعات في 3 يونيو 2021.

 

وفي 28 يوليو 2021، اعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي EDPB قرارًا ملزمًا وتم إخطار اللجنة بهذا القرار.


وتضمن هذا القرار تعليمات واضحة تطلبت من اللجنة إعادة تقييم وزيادة الغرامة المقترحة على أساس عدد من العوامل الواردة في قرار مجلس حماية البيانات الأوروبي.

 

وبعد إعادة التقييم هذه، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 225 مليون يورو (267 مليون دولار) على واتساب.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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