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الأربعاء، 13-09-2023 03:33 م

تغيّر كبير.. كشف سر حول تصنيع آيفون 15

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الوكيل الإخباري- منذ أن بدأت أبل في إنتاج هواتفها الذكية «آيفون»، دائما كانت تحمل علامة «صنع في الصين»، تلك الكتابة في أسفل ظهر الجهاز وعلى العلبة،  شعار تصميم الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميعه في الصين، ولكن لأول مرة في تاريخ أبل ومع نزول iPhone 15، لن تكون كل الأجهزة مصنعة في الصين، وستحمل العديد من أجهزة آيفون علامة «صنع في الهند».

وبحسب تقرير عن «بلومبرغ»، تعتزم أبل طرح أجهزة آيفون 15 المصنعة في الهند مع دفعتها الأولى في الأسواق بنهاية ايلول الجاري، في الأسواق العالمية جنباً إلى جنب مع الأجهزة المصنعة في الصين.

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وستخرج الأجهزة المصنعة في الهند من مصنع «فوكس كون» في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية، وهي خطة أمريكية في إطار توسيع قاعدة مصنعينها لتجنيب أجهزتها أية خلافات مستقبلية مع الصين، قد تؤدي لتضييق الخناق على صناعة آيفون.

 

البيان


 




 

 


 

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