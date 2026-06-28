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تغييرات هادئة لكن مؤثرة في يوتيوب

df
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت "يوتيوب" عن مجموعة تحديثات جديدة لخدمة المقاطع القصيرة "Shorts" تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتبسيط التفاعل، على أن يتم طرحها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

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وتتضمن التحديثات خيارًا لمضاعفة سرعة تشغيل المقاطع، وإضافة وضع "Clear Screen" الذي يخفي الأيقونات والنصوص مؤقتًا لتقليل التشتت أثناء المشاهدة.


كما عدّلت المنصة طريقة التفاعل، حيث استبدلت زر "عدم الإعجاب" بخيارات مثل "غير مهتم" و"عدم اقتراح هذه القناة"، إضافة إلى تحويل زر الإعجاب إلى رمز قلب.


وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود "يوتيوب" لتقديم تجربة أكثر سلاسة، في ظل النمو الكبير لمحتوى Shorts الذي يسجل مئات المليارات من المشاهدات يوميًا.

 
 


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