تغييرات هادئة لكن مؤثرة في يوتيوب

وتتضمن التحديثات خيارًا لمضاعفة سرعة تشغيل المقاطع، وإضافة وضع "Clear Screen" الذي يخفي الأيقونات والنصوص مؤقتًا لتقليل التشتت أثناء المشاهدة.
كما عدّلت المنصة طريقة التفاعل، حيث استبدلت زر "عدم الإعجاب" بخيارات مثل "غير مهتم" و"عدم اقتراح هذه القناة"، إضافة إلى تحويل زر الإعجاب إلى رمز قلب.
وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود "يوتيوب" لتقديم تجربة أكثر سلاسة، في ظل النمو الكبير لمحتوى Shorts الذي يسجل مئات المليارات من المشاهدات يوميًا.
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