تغيير السمات في منصة Slack

الوكيل الإخباري - تعتبر منصة Slack إحدى منصات العمل عن بعد بشكل رئيسي، ويعني ذلك أن أغلب مستخدميها موظفون في شركات تستخدمها.





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وبالرغم من كونها منصة احترافية بشكل رئيسي، إلا أنها توفر مجموعة من السمات التي يمكن للمستخدمين التغيير بينها.



ويعني ذلك أنك تستطيع تغيير شكل المنصة بشكل كامل واستخدام السمات التي تفضلها لتجعلها تبدو أكثر خصوصية.

تغيير سمات Slack

يمكنك استخدام هذه الطريقة لاختيار واحدة من السمات الرئيسية التي تأتي بها المنصة بشكل افتراضي بدلًا من إنشاء سمة خاصة بك.

وتمتلك المنصة مجموعة متنوعة من السمات المختلفة مثل السمة الرئيسية ولكن باللون البنفسجي الداكن أو حتى سمات بسيطة تمتلك مجموعة من الألوان البيضاء فقط.

وتستطيع الوصول إلى جميع هذه السمات مباشرةً عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات في التطبيق ومن ثم اختيار السمات.

وتجد بعد ذلك أمامك مجموعة من السمات التي يمكنك الاختيار من بينها كما تفضل، وبعد ذلك اضغط زر إغلاق النافذة.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



