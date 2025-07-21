تغيير قواعد الربح من يوتيوب يربك المؤثرين

الوكيل الإخباري- في 15 تموز 2025، أعلنت منصة يوتيوب عن تعديل جديد في سياستها المعروفة سابقًا بـ"المحتوى المعاد استخدامه"، حيث أصبحت تُعرف الآن باسم "المحتوى غير الأصيل"، في خطوة تهدف إلى توضيح معايير تحقيق الدخل والحد من انتشار المحتوى المتكرر أو منخفض القيمة الإبداعية.

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وأكدت المنصة أن هذا التغيير لا يتضمن سياسات جديدة من حيث المضمون، بل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديد ما إذا كان المحتوى يقدم قيمة أصلية أم لا.