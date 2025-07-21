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تغيير قواعد الربح من يوتيوب يربك المؤثرين

قل
تعبيرية
 
الإثنين، 21-07-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-   في 15 تموز 2025، أعلنت منصة يوتيوب عن تعديل جديد في سياستها المعروفة سابقًا بـ"المحتوى المعاد استخدامه"، حيث أصبحت تُعرف الآن باسم "المحتوى غير الأصيل"، في خطوة تهدف إلى توضيح معايير تحقيق الدخل والحد من انتشار المحتوى المتكرر أو منخفض القيمة الإبداعية.

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وأكدت المنصة أن هذا التغيير لا يتضمن سياسات جديدة من حيث المضمون، بل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديد ما إذا كان المحتوى يقدم قيمة أصلية أم لا.


وقد أثار الإعلان جدلًا بين صناع المحتوى، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من تأثير التحديث على مصادر دخلهم، وسط انتشار تفسيرات خاطئة على وسائل التواصل. في المقابل، شدد خبراء على أن يوتيوب لطالما ركز على أهمية الابتكار والأصالة في المحتوى المؤهل للربح، وأن التغيير الحالي يوضح فقط النقاط الرمادية في السياسة السابقة.

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