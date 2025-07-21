تغيير قواعد الربح من يوتيوب يربك المؤثرين

وأكدت المنصة أن هذا التغيير لا يتضمن سياسات جديدة من حيث المضمون، بل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديد ما إذا كان المحتوى يقدم قيمة أصلية أم لا.
وقد أثار الإعلان جدلًا بين صناع المحتوى، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من تأثير التحديث على مصادر دخلهم، وسط انتشار تفسيرات خاطئة على وسائل التواصل. في المقابل، شدد خبراء على أن يوتيوب لطالما ركز على أهمية الابتكار والأصالة في المحتوى المؤهل للربح، وأن التغيير الحالي يوضح فقط النقاط الرمادية في السياسة السابقة.
لبنان 24
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