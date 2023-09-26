تغيير كامل يطال سناب شات - تفاصيل

الوكيل الإخباري- أظهرت تسريبات وتعليقات لعدد من مستخدمي منصات التواصل، أن تطبيق "سناب شات" يعتزم إجراء تغيير جذري في طريقة عرض المنشورات أمام المستخدمين.



وقد تكون هذه الخطوة نتيجة النجاح البارز لنموذج مشابه اعتمدته منصة "إكس" رغم الانتقادات الأولية التي واجهته.



وسيقوم التغيير الجديد بفصل المنشورات المعروضة على المنصة إلى قسمين رئيسيين.. الأول يتضمن المنشورات من الحسابات التي يتابعها المستخدم، والثاني يتضمن المنشورات من حسابات جديدة لم يكن المستخدم يعرفها أو يتابعها مسبقاً.



القسم الأول، المسمى "المتابعين - Following"، سيحتوي على المحتوى من الحسابات التي يكون المستخدم مشتركاً في متابعتها بالفعل، بينما سيحتوي القسم الثاني، الذي يُعرف بـ "من أجلك - For you"، على المحتوى من الحسابات الجديدة والمجهولة للمستخدم.. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل اكتشاف المستخدمين لمحتوى جديد ومثير، وتعزيز التواصل بين المستخدمين وحسابات جديدة.



من المعروف أن قسم "من أجلك" سيكون له دور كبير في زيادة ظهور الحسابات الجديدة وجذب المستخدمين الجدد إلى منصة سناب شات، وهذا يمكن أن يكون فرصة ذهبية للأفراد والشركات الصغيرة والمبدعين لزيادة شهرتهم وجذب جمهور أوسع.



وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار سناب شات في تحسين تجربة مستخدميه وتقديم مزيد من الخيارات والفرص للمستخدمين والمعلنين على حد سواء.

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