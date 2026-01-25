تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

تصميم نسخ iPhone 18 Pro وPro Max شبه نهائي، مع تعديلات بسيطة دون تغييرات جذرية في الشكل الخارجي، ومن المتوقع إطلاق هذه النسخ في موعدها التقليدي بالخريف 2026، إلى جانب أول هاتف قابل للطي.
في المقابل، قد يتم تأجيل طرح iPhone 18 الأساسي إلى ربيع 2027 بالتزامن مع نسخة iPhone 18e، كخطوة لتسويق كل فئة بشكل مستقل.
أما الأسعار المتوقعة، فستبدأ حوالي 799 دولارًا للطراز الأساسي و999 دولارًا لطراز Air، مع الحفاظ على استقرار الأسعار رغم ارتفاع تكاليف التصنيع.
