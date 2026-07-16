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تقرير يحذّر من مخاطر ذكاء غوغل الاصطناعي على الأطفال

يسش
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 10:26 ص
الوكيل الإخباري-   حذّر تقرير جديد من مخاطر ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في محرك بحث غوغل على الأطفال، بعد اختبارات أشارت إلى احتمال تقديم معلومات مضللة أو غير مناسبة في بعض الحالات الحساسة.اضافة اعلان


وذكر معهد Youth AI Safety Institute أن ميزتي AI Overviews وAI Mode قد تشكلان خطرًا على الأطفال والمراهقين، مستندًا إلى آلاف الاختبارات باستخدام حسابات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا.

وأظهرت النتائج أن النظام قدّم إجابات تنجز الواجبات الدراسية بدلًا من مساعدة الطلاب على التعلم، كما قدم أحيانًا معلومات قد تُستخدم في إنشاء صور مزيفة، ولم يتعامل دائمًا بالشكل المطلوب مع استفسارات تتعلق بالأزمات النفسية واضطرابات الأكل.

من جهتها، رفضت غوغل نتائج التقرير، مؤكدة أن أدواتها تتضمن وسائل حماية متعددة وأن الاختبارات لا تعكس بالضرورة الاستخدام الواقعي للمحرك.

ودعا معدّو التقرير إلى وضع معايير سلامة أكثر صرامة لحماية الأطفال مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث.
 
 


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