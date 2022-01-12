تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

الوكيل الاخباري- كان مؤتمر CES 22 حافلًا بالكثير من التقنيات الجديدة التي تم الإعلان عنها فيه، وحصلت تقنيات المنزل الذكي على نصيب الأسد من هذه الإعلانات، حيث أعلنت الكثير من الشركات عن منتجات وتقنيات جديدة تساعد في تطوير استخدام أجهزة المنزل الذكي بأنواعها.



ويبدو أن أجهزة المنزل الذكي بدأت تتطور أخيرًا وذلك عبر تطوير طرق التواصل بين الأجهزة المختلفة ليعملوا معًا بسهولة أكبر.



يعني ذلك أن أجهزة المنزل الذكي المختلفة بدأت تركز على مشاركة المعلومات مع بعضها بدلًا من القيام بوظيفة واحدة فقط. وبالتالي أصبحت جميع الأجهزة تعمل معًا لتكمل بعضها البعض. فمثلًا عندما تنتهي المكنسة الذكية من جمع فتات الطعام، فإنها تتوجه لصندوق القمامة الذكية الذي يقوم بالتخلص من حمولتها.

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بحسب Mitchell Klein من إتحاد Z-Wave، فإننا الآن في مرحلة المنزل المتصل وليس المنزل الذكي، ولكن بعد خمس سنوات، فإننا نحصل على أول منزل ذكي واعي لكل ما يحدث بداخله.



ويعتمد التطور الجديد في أجهزة المنزل الذكي بشكل كبير على معيار Matter الذي يسهل التواصل بين مختلف الأجهزة الذكية. وقد بدأت الكثير من الشركات بالإهتمام بالمعيار الجديد ودمجه مع أجهزتها بشكل كبير.



المصابيح الذكية وكاميرات المراقبة في المنزل الذكي

تعتبر المصابيح الذكية إحدى أوائل أجهزة المنزل الذكي الذي ظهرت من الشركات، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المتصلة بالمنزل.



وقد حمل مؤتمر CES 22 مجموعة كبيرة من المصابيح الذكية وكاميرات المراقبة، وجاء في مقدمتها كاميرا Eve الخارجية التي تأتي مزودة بمصباح إضاءة يعمل تحت المطر. وتأتي الكاميرا متوافقة مع نظام Homekit للمنزل الذكي من آبل، وتصدر في إبريل 2022.



كما أطلقت شركة Sync مجموعة من المصابيح والمقابس الذكية بمختلف الأسعار. بالإضافة إلى مستشعر حرارة ذكي مزود بأكثر من مستشعر للغرف وكاميرا مراقبة خارجية.

المصدر: العربية