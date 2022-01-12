الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة تشرح تأثر كل قطاع بتعرفة الكهرباء الجديدة - تفاصيل

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين من رسائل وهمية

وزير الطاقة: معلومات غير دقيقة تُنشر حول التعرفة الكهربائية الجديدة

115 ألف سجلوا على منصة دعم الكهرباء

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

تصنيف جوازات السفر 2022.. وهذا ترتيب دول عربية

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت 80 ألف إصابة

الولايات المتحدة.. تسجيل رقم قياسي جديد لمرضى كورونا في المستشفيات

ضبط 7 أطنان من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية في المفرق

الأربعاء، 12-01-2022 01:19 م

تقنيات مبهرة بأجهزة المنزل الذكي.. تعرف عليها

5a5a3425-67ab-496f-86c4-7f3a5271bb9d_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- كان مؤتمر CES 22 حافلًا بالكثير من التقنيات الجديدة التي تم الإعلان عنها فيه، وحصلت تقنيات المنزل الذكي على نصيب الأسد من هذه الإعلانات، حيث أعلنت الكثير من الشركات عن منتجات وتقنيات جديدة تساعد في تطوير استخدام أجهزة المنزل الذكي بأنواعها.

ويبدو أن أجهزة المنزل الذكي بدأت تتطور أخيرًا وذلك عبر تطوير طرق التواصل بين الأجهزة المختلفة ليعملوا معًا بسهولة أكبر.

يعني ذلك أن أجهزة المنزل الذكي المختلفة بدأت تركز على مشاركة المعلومات مع بعضها بدلًا من القيام بوظيفة واحدة فقط. وبالتالي أصبحت جميع الأجهزة تعمل معًا لتكمل بعضها البعض. فمثلًا عندما تنتهي المكنسة الذكية من جمع فتات الطعام، فإنها تتوجه لصندوق القمامة الذكية الذي يقوم بالتخلص من حمولتها.

اضافة اعلان

 

بحسب Mitchell Klein من إتحاد Z-Wave، فإننا الآن في مرحلة المنزل المتصل وليس المنزل الذكي، ولكن بعد خمس سنوات، فإننا نحصل على أول منزل ذكي واعي لكل ما يحدث بداخله.

ويعتمد التطور الجديد في أجهزة المنزل الذكي بشكل كبير على معيار Matter الذي يسهل التواصل بين مختلف الأجهزة الذكية. وقد بدأت الكثير من الشركات بالإهتمام بالمعيار الجديد ودمجه مع أجهزتها بشكل كبير.

المصابيح الذكية وكاميرات المراقبة في المنزل الذكي
تعتبر المصابيح الذكية إحدى أوائل أجهزة المنزل الذكي الذي ظهرت من الشركات، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة المتصلة بالمنزل.

وقد حمل مؤتمر CES 22 مجموعة كبيرة من المصابيح الذكية وكاميرات المراقبة، وجاء في مقدمتها كاميرا Eve الخارجية التي تأتي مزودة بمصباح إضاءة يعمل تحت المطر. وتأتي الكاميرا متوافقة مع نظام Homekit للمنزل الذكي من آبل، وتصدر في إبريل 2022.

كما أطلقت شركة Sync مجموعة من المصابيح والمقابس الذكية بمختلف الأسعار. بالإضافة إلى مستشعر حرارة ذكي مزود بأكثر من مستشعر للغرف وكاميرا مراقبة خارجية.

 

المصدر: العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
smartphone-battery-is-charging-slowly

لماذا لا يفضل استخدام أجهزة شحن الآخرين للهواتف الذكية

download

تحذير أندرويد جديد.. احذف هذه الرسالة النصية الآن أو ادفع ثمنا باهظا

أجدد-حالات-واتساب-2021-1

واتساب تضيف ميزتين جديدتين إلى خاصية الإشعارات

1031559880_283_0_3012_2047_1920x0_80_0_0_a974fa1b97b9ef67479a39a0ad00b51b

الحكومة الألمانية تهدد تلغرام بغرامات ضخمة

الامن-السيبراني

دراسة تبحث مستقبل الأمن السيبراني في عالم العمل الجديد

istock-1279883550-1024x683

حيل غير معروفة يمكن أن تفعلها السماعات اللاسلكية AirPods

أخبار متعلقة
1456000.jpg

135 مليار دولار سوق التطبيقات الذكية في العالم 2021

10-1-COPY-7

تطبيق يحول الكلمات إلى لوحات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي

image-38

كيفية معرفة عنوان IP عبر أجهزة أندرويد