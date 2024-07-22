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الإثنين، 22-07-2024 01:08 م

تقنية تتيح للطائرات التحليق دون وقود

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الوكيل الإخباري- طوّر باحثون من جامعة تشالمرز السويدية تقنية تتيح للطائرات المدنية التحليق خلال السنوات القليلة المقبلة دون الاعتماد على الوقود.

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ووفقًا لـ "نيوزويك"، ابتكروا آلية تقوم بتخزين الهيدروجين في درجات حرارة شديدة البرودة دون التأثير على حرارة المحرك، مما يسمح له بالطيران دون الحاجة للتزود بالوقود.


وتوقع الفريق السويدي أن ينطلق جيل جديد من الطائرات التي لا تحتاج إلى التزوّد بالوقود بحلول العام 2028، على أن تلبي هذه التقنية بحلول عام 2045 97% من مسارات الطيران داخل بلدان شمال أوروبا.


ومن المتوقع إطلاق أولى رحلات الهيدروجين التجارية في سماء السويد مطلع عام 2028 كجزء من التجربة الجزئية، وفقاً لقائد الفريق البحثي توماس غرونستيدت.


وأوضح أن استخدام "الهيدروجين منخفض الكربون" في الطيران سيكون خطوة مفيدة لتقليل الأثر البيئي للطيران، حيث تضاعف كمية ثاني أكسيد الكربون منذ عام 1990 إلى 2019 من 0.5 مليار طن إلى مليار طن.


الآلية العاملة في انتظار براءة الاختراع
شرح غرونستيدت أن محركات الطائرات التقليدية صُممت لاستخدام الكيروسين المخزن في درجات حرارة متوسطة والذي يحترق للطيران في درجات حرارة عالية.


ولكن بانتظار الحصول على براءة الاختراع، تعتمد التقنية الجديدة على درجات حرارة تخزين منخفضة للهيدروجين والتي تعمل على تبريد المحرك دون إضاعة الحرارة أو الغازات وتحويلها إلى بخار ماء.


ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل المستمر الذي يقوم به غرونستيدت وفريقه لدراسة جميع المخاطر وضمان نجاح عملية الانتقال بشكل فعال.
وحتى ذلك الحين، يستمر صانعو الطائرات في استخدام المحركات التوربينية الحالية الملوثة، في انتظار بفارغ الصبر نجاح التجربة الهيدروجينية للوصول إلى استخدام طاقة نظيفة بتكلفة أقل.

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