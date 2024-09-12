تقنية جديدة أسرع من الـ«Wi-Fi» بـ100 مرة

وتقنية الـ(Li-Fi) هي اختصار لعبارة (Light Fidelity)، التي توفر مزايا مميزة مقارنة بتقنية (Wi-Fi) التقليدية. وعلى الرغم من أنه لا يزال من المبكر جدًّا تحديد تأثيرها الكامل على الإنترنت عريض النطاق في منازلنا، ولكنها تبدو تقنية واعدة.
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