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تقنية جديدة أسرع من الـ«Wi-Fi» بـ100 مرة

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من المصدر
الخميس، 12-09-2024 10:30 ص

الوكيل الإخباري-   تلوح في الأفق تقنية جديدة ومبتكرة، من خلال الضوء، تعرف باسم (Li-Fi)، وتعدُّ أسرع من الـ(Wi-Fi) بـ100 مرة، وتعتمد على الموجات الراديوية.

وتقنية الـ(Li-Fi) هي اختصار لعبارة (Light Fidelity)، التي توفر مزايا مميزة مقارنة بتقنية (Wi-Fi) التقليدية. وعلى الرغم من أنه لا يزال من المبكر جدًّا تحديد تأثيرها الكامل على الإنترنت عريض النطاق في منازلنا، ولكنها تبدو تقنية واعدة.

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وتقنية (Li-Fi)، بدأ البحث فيها منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إذ كان الفيزيائي الألماني هارالد هاس، وفريقه، رائدين في هذه التقنية، من خلال اكتشاف قدرة الضوء على نقل البيانات في اتجاهين.


 
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