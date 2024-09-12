تقنية جديدة أسرع من الـ«Wi-Fi» بـ100 مرة

الوكيل الإخباري- تلوح في الأفق تقنية جديدة ومبتكرة، من خلال الضوء، تعرف باسم (Li-Fi)، وتعدُّ أسرع من الـ(Wi-Fi) بـ100 مرة، وتعتمد على الموجات الراديوية.



وتقنية الـ(Li-Fi) هي اختصار لعبارة (Light Fidelity)، التي توفر مزايا مميزة مقارنة بتقنية (Wi-Fi) التقليدية. وعلى الرغم من أنه لا يزال من المبكر جدًّا تحديد تأثيرها الكامل على الإنترنت عريض النطاق في منازلنا، ولكنها تبدو تقنية واعدة.

اضافة اعلان

وتقنية (Li-Fi)، بدأ البحث فيها منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إذ كان الفيزيائي الألماني هارالد هاس، وفريقه، رائدين في هذه التقنية، من خلال اكتشاف قدرة الضوء على نقل البيانات في اتجاهين.