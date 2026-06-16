تقنية جديدة تدمج الذكاء الاصطناعي في سماعات أذن

وبحسب فريق البحث، تتم معالجة الصور مباشرة على الجهاز دون الحاجة إلى الحوسبة السحابية، ولا يتم تخزين أي صور، في محاولة للحد من مخاوف الخصوصية.
ويقول الباحثون إن النظام قد يكون الأول من نوعه الذي يدمج كاميرات داخل سماعات أذن تجارية، مع الإشارة إلى أن الكاميرات تلتقط صوراً أحادية اللون بمعدل يقارب إطاراً واحداً في الثانية، وتُدمج البيانات من السماعتين لتوليد صورة واحدة تُستخدم في التحليل.
ورغم المزايا التقنية، أقر الفريق بوجود تحديات تتعلق بالخصوصية، خصوصاً لعدم وجود مؤشر واضح ينبه الآخرين إلى وجود كاميرات مدمجة في الجهاز.
وتركّز رؤية الباحثين على أن سماعات الأذن قد تكون أكثر قبولاً اجتماعياً من النظارات الذكية، لأنها لا تحمل “وصمة المراقبة” المرتبطة بالكاميرات الظاهرة، مقارنة بمحاولات سابقة مثل النظارات الذكية.
وتشير التوقعات إلى أن هذه التقنية قد تُستخدم مستقبلاً في مساعدة ذوي الإعاقة البصرية وفي بيئات العمل التي تتطلب استخدام اليدين باستمرار، مثل أعمال الصيانة والطبخ والصناعة، إلا أن النظام لا يزال في مرحلة تجريبية وغير متاح تجارياً حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
السعر خيالي.. بيع نسخة نادرة من "سوبر ماريو"
-
جديد "تيك توك".. ألعاب مصغرة لزيادة التفاعل
-
5 إعدادات مهمة في هاتف أندرويد الجديد
-
أبل تؤجل إطلاق سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أوروبا.. ما السبب؟
-
دولة تحظر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً
-
التقنية التي فشلت سابقاً تعود بشكل مختلف
-
شاهد دقيقتين فقط.. ونتفليكس كانت تعتبرك مشاهدًا كاملاً
-
لعبة عمرها 40 عاماً تُباع بـ3 ملايين دولار.. والسبب سيُدهشك