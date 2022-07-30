السبت 30-07-2022
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السبت، 30-07-2022 01:22 م

تقنية جديدة تمكن الحوامل من متابعة نمو أجنتهن على هواتفهن

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الوكيل الإخباري - طور مهندسون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جهازاً صغيراً قابلاً للارتداء، يمكنه التقاط صور حية مستمرة تظهر ما يحدث في أعماق الجسم لمدة تصل إلى 48 ساعة.

ويقوم المهندسون الآن بضبط تقنية الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحليل النتائج وإرسالها إلى تطبيق الهاتف الذكي. ويأمل الباحثون في أن تصبح هذه التقنية متاحة في المتاجر والصيدليات للنساء الحوامل لاستخدامها مرة واحدة في الأسبوع. كما يمكن استخدام هذه اللصاقات، التي يبلغ سمكها حوالي 3 مم، لمراقبة أورام مرضى السرطان وتسريع تشخيص المرض وعلاجه.

يقول البروفيسور شوانهي زهاو، المهندس الميكانيكي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي ساعد في تصميم التكنولوجيا: “نعتقد أننا بدأنا حقبة جديدة من تقنيات التصوير القابلة للارتداء، فباستخدام بعض اللصاقات على جسمك، يمكنك رؤية أعضائك الداخلية. تُنصح النساء الحوامل باستخدام هذه التقنية مرة واحدة في الأسبوع لضمان السلامة”.

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وقد تم اختبار الملصقات في دراسة نشرت في مجلة “سينس”، حيث ارتدى 15 متطوعاً الملصقات على أجزاء مختلفة من أجسادهم، بما في ذلك العنق والصدر والبطن والذراعين لمدة 48 ساعة.

وخلال هذا الوقت أجرى المشاركون مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل الجلوس والوقوف والركض وركوب الدراجات ورفع الأثقال. وأظهرت الصور كيفية تغير شكل القلب أثناء ممارسة الرياضة، وكيفية تضخم المعدة وتقلصها عند شرب السوائل. كما أظهرت الصور بعض الضرر الذي لحق بعضلات المتدربين على رفع الأوزان.

تستخدم التقنية الجديدة طبقة من الجل الناعم الذي لا يجف لتثبيت مسبار رقيق على الجلد. وتلتقط طبقة أخرى موجودة على المسبار، الموجات الصوتية. يتم توصيل اللصاقات حالياً بجهاز كمبيوتر كبير عبر الأسلاك لعرض الصور، لكن العلماء يطورون آلية عمل لاسلكية يمكن عبرها إرسال الصور مباشرة إلى الهواتف الذكية.

 

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