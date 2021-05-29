السبت 29-05-2021
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السبت، 29-05-2021 02:23 م

تقنية جديدة من غوغل

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحافية عالمية أن شركة "غوغل" الأميركية تجهز تطبيقاً يمكنه تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، بحيث لا تقع في أيدي المتطفلين والهاكرز.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أنّ "غوغل" تجهز تقنية جديدة تعمل بمثابة تطبيق منفصل عن تطبيق "رسائل غوغل" يمكنها تشفير الرسائل الخاصة والمفضلة، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وسيكون التطبيق الجديد متوافق مع نظام تشغيل "أندرويد" على غرار تطبيق "آي ميسدج" الموجود في هواتف "آيفون".

وستطلق "غوغل" على تطبيقها الجديد اسم "آر سي إس"، والذي سيظهر الرسائل ويرتبها للمستخدم حسب الأولوية، والرسائل ذات الأولوية القصوى المبثبتة بنجمة، يمكنها أن تحمل نظم تشفير أكثر تعقيدا عن الرسائل ذات الأولوية الأقل.

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المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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