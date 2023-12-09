تقييم 'سبيس إكس' يقفز إلى 175 مليار دولار

الوكيل الإخباري - تتطلع شركة سبيس إكس المملوكة للمياردير إيلون ماسك إلى بيع أسهم تزيد قيمة الشركة إلى حوالي 175 مليار دولار، أي 25 مليار دولار أكثر مما كانت تساوي في الصيف.



وتسعى سبيس إكس إلى بيع أسهم بسعر 95 دولار لجمع ما بين 500 و750 مليون دولار، واجتذبت الشركة تقييماً بقيمة 150 مليار دولار في يونيو (حزيران) عندما قامت بجمع الأموال آخر مرة، وفقاً للتقارير في ذلك الوقت.

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وذكرت شبكة سي إن بي سي أن الشركة جمعت أيضاً 750 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة أندريسن هورويتز في يناير (كانون الثاني) بتقييم 137 مليار دولار.



ومن شأن التقييم المحتمل أن يضع سبيس إكس بين الشركات الأكثر قيمة في العالم، متجاوزة شركات مثل ديزني وكومكاست التي تبلغ قيمة كل منهما 167 مليار دولار.

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