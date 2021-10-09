تكامل مايكروسوفت تيمز مع أوفيس يثير الشكاوي

الوكيل الإخباري - تتابع هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شكوى قدمتها شركة سلاك من خلال سؤال منافسي شركة مايكروسوفت عما إذا كان تطبيق تيمز المدمج مع منتج أوفيس يمنحها نفوذاً أكبر، في إشارة إلى أنه يمكنها فتح تحقيق.

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وفي استبيان تم إرساله إلى المنافسين واطلعت عليه وكالة رويترز، تركز المفوضية الأوروبية على الفترة من 2016 إلى 2021. وقدمت عملاقة البرمجيات منصة تيمز في أوائل عام 2017 للتنافس مع سلاك وآخرين في سوق التعاون في مكان العمل السريع النمو.

ورفعت شركة سلاك، التي اشتراها صانع برامج الأعمال Salesforce في شهر يوليو، شكواها ضد برنامج تيمز إلى المفوضية في العام الماضي.

وامتنعت مايكروسوفت، التي تلقت 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) من غرامات الاتحاد الأوروبي في قضايا تتعلق بما يسمى ممارسات التقييد وغيرها في العقد الماضي، عن التعليق.



وزعمت شركة سلاك أن ربط تيمز أو تجميعه مع أوفيس كان غير قانوني. وحثت وكالة المنافسة في الاتحاد الأوروبي على الفصل بين الاثنين.



وقالت إن مايكروسوفت تقوم بتثبيت الدردشة في مكان العمل مسبقًا. وكان من الصعب إلغاء التثبيت. ورفضت الشركة الأمريكية تقديم معلومات من شأنها أن تسمح للمنتجات المنافسة بالعمل مع تيمز وأوفيس.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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