تكنولوجيا مرعبة بعد 29 عاماً.. هكذا ستكون الحياة على الأرض - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - بعد 29 عاماً من اليوم، سيشهد العالم انقلابا تكنولوجياً هائلاً، يطرح نمط حياة جديدا، يقوده ذكاء اصطناعي لتجاوز حدود الممكن واللامعقول، ثورة تتدخل في الوعي والتفكير والمشاعر واللياقة البدنية، تهندس حياة أقرب إلى اليوتوبيا، تشيد مدناً فاضلة من وحي أفلام الخيال العلمي يمكن تحويلها إلى واقع حقيقي، سيارات ذكية ذاتية القيادة وسماء مزدحمة بالأطباق الطائرة، وقطارات بسرعة الرصاصة، وأجهزة منزلية مربوطة بالهاتف، وهواتف مشحونة بالواي فاي.

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روبوت والمهنة طبيب جراح

أطباء ولكن روبوتات تقيس الحرارة وتعتني بمصابي كورونا



وإلى ذلك، يمكن بناء مدن ذكية بشوارع مدججة بكاميرات تضمن حياة أكثر أماناً للمجتمعات، طرقات بلا حوادث ولا زحام ولا جرائم، وروبوتات تؤدي مهام عمال نظافة وتشجير يعتنون بالبيئة، ومصادر طاقة مستدامة، وهواء خال من التلوث والكربون، ومزارع عضوية بالطاقة الشمسية، ومنتجات صحية لمعدلات أعمار أطول، وطبيب رقمي محمول في ساعة اليد، يمكن وضعه في علاّقة السيارة لاستشارته في أي وقت.

رؤية قابلة للتصديق، يجري تطبيقها في السعودية عبر مشروع «ذا لاين، نيوم»، لتحقيق معادلة الرفاهية والصحة المستدامة.

اطباء ولكن روبوتات





فليس بمستبعد كل ذلك في كنف العلم الذي يشهد طفرات لا تخطر على وعي بشر، فعلى سبيل المثال، استطاعت الصين عام 2020، بناء مستشفى في مدينة يوهان، يعتمد 6 أطباء متخصصين يعمل بالروبوتات، كل روبوت يقوم بدور معين بين قياس درجات الحرارة ومساعدة المصابين بالفيروس للسيطرة على الفيروس في بداياته انتشاره.



ثورة خامسة لما بعد وباء كورونا



ويؤكد الخبراء، أن وباء كورونا المستجد، ترك بصمة تكنولوجية إيجابية في ذاكرة عام 2020، وساهم في تسريع دخول المجتمعات العالمية في ثورة خامسة اختصرت طفرات رقمية لطالما كانت مؤجلة لعقود قادمة، ترتب عنها "خطة العمل والتعليم عن بعد"، تحول رقمي يمثل "منعطف تحد ومرحلة اختبار" وقد أثبتت فيه دول بعينها قدرتها على الاندماج مع كل المتغيرات والتحديات، واستطاعت أن تركب موجة التغيير، مستفيدة بالطبع من الموارد التقنية والريادة المعلوماتية وخبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لأتمتة الحياة وبرمج، تماشياً مع أزمة انتشار "كوفيد 19" لتصوغ رؤية عصرية متقدمة، أفرزت نمط حياة جديد،





شرطة بالجو

هذه المدينة هي الأكثر أماناً في العالم



في السياق ذاته، تتنافس دول على خطف لقب الأكثر أماناً، وقبل أيام تصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمؤشر المدن الآمنة 2021 الصادر عن وحدة "إيكونوميست أنتليجينس". سجلت أبوظبي معدلا "عاليا جدا" في معيار الأمن الصحي وأمن البنية التحتية.



وتعد كوبنهاغن حالياً هي العاصمة الأكثر أماناً الآن على كوكب الأرض في زمن كورونا، نتيجة حنكة مدنها الذكية في إدارة مخاطر المرحلة مع المتغيرات العالمية نحو بر الأمان الصحي والاستقرار الاقتصادي والسلامة المجتمعية.





تخمينات تكسر حاجز الممكن وتوقعات تغرد خارج المألوف



تناقش "العربية.نت" مع أشخاص التقتهم في المولات، عن تصوراتهم لمعالم مدن المستقبل، وتوقعاتهم عما تحمله من مقومات تكنولوجية وموارد ذكية لخمس عقود قادمة، وكيف يمكن للحكومات على إيقاعها رسم خطة واضحة ورؤية عابرة للزمن.



تنوعت آراء المشاركين بين تخمينات كسرت حاجز الممكن، وبين توقعات تخيلية غردت خارج المألوف، فهناك من يرى بأن تكنولوجيا 2050 ستلغي من أرضيتها أدوات تقليدية عديدة حيث ستتغير خيارات النقل والمواصلات وأنماط العمل واستراتيجيات التواصل وخدمات المؤسسات، وستحل محلها بدائل خارقة مثل التاكسي الطائر وعربات إسعاف جوية







وشرطة تحرس المدن وتحوم في الجو، وسيارات تعمل بالطاقة الكهربائية إلى جانب توفر خدمات رقمية وبيئة عمل وتعليم عن بُعد، بينما يرى آخرون بأن الوسائل والتقنيات وبيئة الأعمال المعتادة ستبقى مع أتمتة جديدة ورقمنة في الخدمات وإدارة ذكية للتواصل والمواصلات، بينما اتجهت آراء أخرى إلى التأكيد على اختفاء أدوات ووسائل وخدمات أمام موجة اكتشافات جديدة، وقد يصمد البعض منها مع حدوث ضربات تطور قصوى تواكب متغيرات الواقع المتسارع.



التنبؤ بالتمدد السكاني وتخطيط احتياجات المواطنين وتحديد اهتماماتهم

وعبر هذا الرصد الميداني لرؤى وتوقعات شريحة مختارة من الجمهور، حول مدى ذكاء المدن بعد 30 عاماً، قال إبراهيم نصر مهندس نظم ومعلومات، أن المدن الذكية تساهم في بناء قرارات أكثر فعالية مدفوعة ببيانات رقمية دقيقة ستمنح التطورات القادمة استراتيجية الوصول إلى كمية هائلة من المعلومات وتحليلها - والحصول على رؤى متعددة الأبعاد قابلة للتنفيذ بسهولة.

وبالنتيجة تستطيع المدينة تحديد أفراد الشرطة وتعيينهم في مناطق عالية الخطورة، والتنبؤ والتخطيط للتوسع في النمو السكاني وتحديد اتجاهات المواطنين واهتماماتهم واحتياجاتهم. كما أن توفر بيانات ضخمة وإنترنت الأشياء يعزز حياة السكان من خلال خفض التكاليف وتحسين الخدمات.







كلاب روبوتية

تجربة المواطن المتصل



خدمات رقمية تجعل المدن الذكية مكاناً أكثر جاذبية للمقيمين للعيش وتعزيز تجربة المواطن المتصل، وهو تخمين يسوقه فراس زاهر، مصمم مواقع إلكترونية، مضيفاً أن وجود وسائل التواصل الاجتماعي القوي، يساهم في إنشاء علاقات أوثق مع مواطنين وزيادة المشاركة المدنية والثقة في مسؤولي المدينة، مشيراً إلى أن أبرز سمة للمدن الذكية هي تأسيس علاقة شراكة فاعلة ومشاركة حقيقية بين الحكومة والمواطنين.



تكنولوجيا تتعقب وتتنبأ بحدوث أي نشاط إجرامي



مؤشر رفاهية الأمان، سيرتفع إلى أعلى درجاته، حسب أميمة فتوح، مبرمجة، مشيرة أن السمة الأبرز للمدن الأكثر ذكاء هي ارتفاع منسوب الأمان المجتمعي وانخفاض الجرائم العنيفة بنسبة 90%، وقدرتها على تطويع التكنولوجيا للتعقب، والتنبؤ بحدوث أي نشاط إجرامي. وتقنيات مثل التعرف على لوحة الترخيص، وكاشفات الطلقات النارية، ومراكز الجريمة المتصلة، والجيل القادم من 911، وكاميرات الجسم جميعها تمنح تطبيق القانون وتعزز أرقى معايير الأمن والأمان أثناء العمل.







توقع عبدالله الشامسي، خبير تقني، أن انخفاض البصمة البيئية التي ينجم عنها مشكلات التلوث الذي يتسبب سنوياً في حصد أرواح ملايين، وستظهر بدائل تكنولوجية مثل حقن السحب للاستمطار وقت الحاجة، نشر مستشعرات جودة الهواء وتحديد أسباب ومناطق التلوث، مما ينعكس على صحة الناس ويقلل من ارتفاع غازات الدفيئة والحطام في محيطاتنا والقمامة في شوارعنا، تقاوم المدن الذكية لتقليل الآثار السلبية على البيئة تزود المباني الموفرة للطاقة وأجهزة استشعار جودة الهواء ومصادر الطاقة المتجددة المدن بأدوات جديدة لتقليص تأثيرها البيئي.



إشارة مرور ذكية لتقليل الازدحام



ترى عائشة الدرمكي، متخصصة في الأنظمة الرقمية، أن وسائل النقل ستتغير خدماتها من حيث الإدارة المحسنة لحركة المرور إلى قدرة ركاب النقل العام على تتبع الحافلات أو تدريب المواقع، وسيتم تزويدها بالتقنيات الذكية لخدمة المواطنين واستيعاب تغيرات النمو السكاني السريع، وستظهر تقنيات مثل إشارات المرور الذكية تقليل الازدحام ، وزيادة إنتاج مركبات ذاتية القيادة، تعمل بالطاقة الكهربائية وتفعيل التاكسي الطائر واستخدام طائرات الدرون لإيصال الشحنات البريدية مع تقليل من احتياجات المساحة المتعلقة بالمركبة في المناطق الحضرية، مما قد يؤدي إلى توسيع استخدام الأراضي لأغراض التنمية.



مزارع بالطاقة الشمسية

وقدم خبراء ومختصون مشاركون التقتهم "العربية.نت" رؤية واضحة لمعالم المدن الذكية بعد 30 عاماً



إنصاف رقمي



زيادة مستوى الإنصاف والعدالة الرقمية للمواطنين في المدن الذكية وتمكين الجميع من الوصول إلى خدمات الإنترنت عالية السرعة والأجهزة بأسعار معقولة.



- رفاهية الفرص الاقتصادية

تلعب استثمارات المدن الذكية دوراً في تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والعالمية للمدن لجذب السكان والشركات الجديدة.



- مستشعرات لإدارة الموارد

تكنولوجيا الاستشعار الذكية تساعد في تقديم حلول فعالة للمساعدة في الحفاظ على الموارد القيمة وتقليل الهدر للمياه والكهرباء، تتيح المستشعرات الذكية للمدن الآن تحديد التسريبات وغيرها.



- تحسين البنية التحتية

يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تزود المدن بتحليلات تنبؤية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى إصلاح قبل فشل البنية التحتية.



- وفرة القوى العاملة

يمكن للمدن الذكية تحويل بيئة العمل من خلال تبسيط العمليات اليدوية وإعطاء الموظفين فرصاً أكبر للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة مع توفير خدمات محسنة



الاستمطار الذكي بالطائرات







الربوتات تهدد مهن بشرية بعد كورونا

المصدر : العربية