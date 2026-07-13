تلسكوب بـ10 مليارات دولار يعرض صوراً مذهلة للكون - صور

الوكيل الإخباري- بمناسبة الذكرى الرابعة لبدء عمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، استعرض موقع PetaPixel أبرز 25 صورة التقطها التلسكوب، جمعت بين القيمة العلمية والجمال البصري.



ويُعد جيمس ويب، الذي بلغت كلفته نحو 10 مليارات دولار وطوّرته وكالات الفضاء الأميركية والأوروبية والكندية، من أبرز الأدوات التي غيّرت طريقة دراسة الكون، بفضل قدرته على رصد المجرات والسدم والكواكب بتفاصيل غير مسبوقة.



ومن أبرز الصور التي قدمها التلسكوب: مجرة "الشبح" Messier 74، وأعمدة الخلق، وسديم الرتيلاء، وصورة الحقل العميق SMACS 0723 التي كشفت مجرات يعود ضوؤها إلى أكثر من 13 مليار سنة.



كما وثّق جيمس ويب صوراً مذهلة لكواكب في النظام الشمسي، ومناطق تشكل النجوم، ومجرات بعيدة، مؤكداً دوره في توسيع فهم البشر لأسرار الكون.

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