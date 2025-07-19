السبت 2025-07-19 05:59 م
 

تنسيقات مايكروسوفت المعقدة.. فخ رقمي أم حماية للمستخدم؟

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تعبيرية
 
السبت، 19-07-2025 03:33 م

الوكيل الإخباري-   اتهمت منظمة LibreOffice مايكروسوفت باستخدام تنسيقات ملفات معقدة مثل Office Open XML (.docx، .xlsx) بهدف تقييد المستخدمين ضمن منظومتها الرقمية، بدلاً من اعتماد المعايير المفتوحة مثل OpenDocument (ODF) التي توفر توافقاً أوسع وحرية أكبر.

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وأشارت LibreOffice إلى أن تصميم مايكروسوفت المعقد لصيغة XML حول "الجسر إلى حاجز"، مما يجعل التوافق بين البرامج صعباً ويضع المستخدمين في "احتجاز تقني" غير معلن.


كما ربطت المنظمة هذا الأسلوب بمحاولات مايكروسوفت فرض الترقية إلى ويندوز 11 كجزء من استراتيجية للسيطرة على المستخدمين.


ودعت LibreOffice إلى التفكير في بدائل مفتوحة مثل نظام لينكس وحزمة LibreOffice لضمان بيئة رقمية شفافة ومستقلة.

 

لبنان 24  

 
 
gnews

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