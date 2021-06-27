تنظيف ذاكرة متصفح سفاري

الوكيل الإخباري - تمتلئ ذاكرة آيفون بشكل سريع، وذلك بسبب طريقة عمل النظام بالإضافة إلى طريقة استخدامنا له، وهذا يجعل الهاتف بطيئًا.

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ولذلك يجب تنظيف الذاكرة بشكل دوري حتى تجعل الهاتف يعمل بشكل أسرع و لتتمكن من الحصول على أفضل أداء ممكن منه.

تسريع آيفون عبر تنظيف ذاكرته وحذف الملفات الغير مستخدمة



1 - يستهلك متصفح سفاري أكبر نسبة من ذاكرة آيفون، وذلك بسبب فتح أكثر من صفحة معًا وعدم إغلاقها.

2 - ولذلك فإن الخطوة الأولى هي إغلاق جميع الصفحات الغير مستخدمة في المتصفح وبعد ذلك تأتي عملية تنظيف الذاكرة وحذفها.

3 - وحتى تتمكن من تنظيف الذاكرة وحذفها عليك التوجه إلى قائمة اعدادات آيفون والبحث عن تطبيق سفاري.

4 - عندما تجد تطبيق سفاري قم بفتحه، ثم اختار حذف الذاكرة وتنظيف بيانات المواقع، ويعمل هذا الاختيار على حذف جميع بيانات التصفح الخاصة بك والمواقع التي قمت بفتحها سابقًا.

5 - لذلك لا تستخدمه إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بسجل زياراتك للمواقع القديمة، وعندما تضغط على هذا الاختيار تظهر لك الرسالة التالية.

6 - قم بتأكيد الاختيار عبر الضغط على الزر الأحمر لحذف التاريخ والبيانات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



