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السبت، 26-08-2023 09:10 ص

تنويه هام لمستخدمي واتساب يتعلق بمشاركة الصور

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الوكيل الإخباري- غالبا ما يقدم تطبيق واتساب WhatsApp، أهم منصات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، ميزات جديدة كل فترة، في حين أن بعض هذه الميزات تجلب تغييرات مطلوبة بشدة لاستخدامات التطبيق المختلفة بشكل يومي، فإن الكثير منها يضيف وظائف جديدة إلى خدمة المراسلة، إليك بعضا من أحدث ميزات WhatsApp التي يمكنها تحسين إنتاجيتك وتجربة المستخدم الشاملة.

إرسال صور عالية الجودة

على الرغم من أن تطبيق واتساب قد يكون النظام الأساسي المفضل للمليارات عندما يتعلق الأمر بالرسائل النصية، إلا أنه حتى وقت قريب، لم يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور بدقة عالية، مما يدفع المستخدمين للاعتماد على حلول الجهات الخارجية لإرسال الصور، ولكن في التحديث الأخير، أضافت منصة المراسلة الفورية خيار لإرسال الصور بدقة عالية وقالت إنها ستقدم قريبا خيار إرسال مقاطع الفيديو بدقة عالية أيضا.

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ونوهت المنصة المستخدمين لإرسال الصور بدقة عالية، بفتح الدردشة واختيار الصورة التي تريد مشاركتها، ضمن شاشة مشاركة الصور، ثم النقر فوق الزر “HD” الذي يظهر في الشريط العلوي وستكون جاهزا للبدء، واضافت ، شيء واحد يجب ملاحظته هنا هو أن واتساب يرسل صورا مضغوطة بشكل افتراضي، لذلك سيتعين عليك النقر على الزر في كل مرة تريد فيها إرسال الصور بدقة عالية.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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