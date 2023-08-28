تنويه هام من المجلس الامني السيبراني الاماراتي لمستخدمي الهواتف

الوكيل الإخباري- دعا مجلس الأمن السيبراني الإماراتي المستخدمين إلى تحديث أجهزة "أبل"، وذلك لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة.

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ونوه الأمن السيبراني في حسابه على منصة "إكس" إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركة Apple لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-38606، وتؤثر على منتجاتها المختلفة، حيث تسمح هذه الثغرة بالوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة والتحكم في الجهاز بشكل كامل.



وأوصى الأمن السيبراني بعدة توصيات للحفاظ على أمان الأجهزة والمعلومات والبيانات الشخصية وهي:



1- تحديث النظام الأساسي.

2- تثبيت التحديثات البرمجية الأخرى.

3- تفعيل التحديثات التلقائية.

4- الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة.

5- استخدام كلمات مرور قوية.

6- تجنب تثبيت التطبيقات غير الموثوق بها.

7- التواصل مع دعم آبل.



