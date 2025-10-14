توقف تحديثات الأمان لويندوز 10.. هل جهازك بخطر؟

الوكيل الإخباري- أنهت شركة مايكروسوفت رسميًا اليوم، 14 أكتوبر 2025، دعم نظام التشغيل ويندوز 10، مما يعني توقفها عن إصدار التحديثات الأمنية المجانية. رغم أن العديد من الأجهزة ستواصل العمل، فإنها ستصبح عرضة للمخاطر الإلكترونية بسبب غياب الحماية.

أُطلق ويندوز 10 في عام 2015، وشكّل لفترة طويلة الخيار الأبرز للمستخدمين. الآن تُركّز مايكروسوفت على ويندوز 11 وميزاته المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد Copilot. لكن التحدي يكمن في أن نحو 200 مليون جهاز في العالم غير قادر على الترقية إلى ويندوز 11 بسبب متطلبات الأجهزة الصارمة.



خيارات المستخدمين بعد توقف الدعم:

الترقية إلى ويندوز 11 إذا كانت الأجهزة تدعم ذلك.

الاشتراك في خطة التحديثات الأمنية الممتدة ESU كحل مؤقت.

الاستمرار في استخدام ويندوز 10 على مسؤوليتك الخاصة، لكن مع الوعي بالمخاطر.

أخذ نسخة احتياطية كاملة للبيانات، خصوصًا قبل الترقية أو أي تغييرات.

عند بيع الجهاز أو التخلّي عنه، يجب مسح البيانات نهائيًا باستخدام أداة الحذف.