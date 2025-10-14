توقف تحديثات الأمان لويندوز 10.. هل جهازك بخطر؟

أُطلق ويندوز 10 في عام 2015، وشكّل لفترة طويلة الخيار الأبرز للمستخدمين. الآن تُركّز مايكروسوفت على ويندوز 11 وميزاته المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل مساعد Copilot. لكن التحدي يكمن في أن نحو 200 مليون جهاز في العالم غير قادر على الترقية إلى ويندوز 11 بسبب متطلبات الأجهزة الصارمة.
خيارات المستخدمين بعد توقف الدعم:
الترقية إلى ويندوز 11 إذا كانت الأجهزة تدعم ذلك.
الاشتراك في خطة التحديثات الأمنية الممتدة ESU كحل مؤقت.
الاستمرار في استخدام ويندوز 10 على مسؤوليتك الخاصة، لكن مع الوعي بالمخاطر.
أخذ نسخة احتياطية كاملة للبيانات، خصوصًا قبل الترقية أو أي تغييرات.
عند بيع الجهاز أو التخلّي عنه، يجب مسح البيانات نهائيًا باستخدام أداة الحذف.
-
أخبار متعلقة
-
ترند يتصدر السوشال ميديا.. ميزة Memories بين السحب والدفع ماذا يحدث حقا؟
-
نقرت على رابط خبيث؟ 5 خطوات تحميك فورًا
-
أبل تبدأ قريبا استقبال الطلب المُسبق على جهاز "آيفون إير" في الصين
-
لا يعرفها كثيرون.. ميزات خفية في آيفون تنقذك من أخطر المواقف
-
كروم يوقف إشعارات المواقع التي لا يتفاعل معها المستخدم تلقائيا
-
بعد 15 عاما.. سر الشبكة السيئة في "آيفون 4" ينكشف
-
قد تدمران جهازك.. "مايكروسوفت" تُحذر من ميزتين في ويندوز
-
يوتيوب يُطلق برنامج "فرصة ثانية" لإعادة بعض القنوات المحظورة