توقف تطبيق واتساب عن هذه الأجهزة اعتباراً من اليوم !

الوكيل الاخباري - سيتوقف بدءا من السبت، تطبيق واتساب عن العمل على 49 نوعا من الهواتف الذكية، من علامات تجارية مختلفة، سواء كانت تعمل بنظام "أي أو أس" أو أندرويد.



وبحسب موقع "غيز تشينا" التقني المتخصص، فإن الشبكة الاجتماعية المملوكة لشركة ميتا، ستتوقف عن طرح التحديثات اعتبارا من 31 كانون الأول/ ديسمبر، مما سيؤدي في النهاية إلى إغلاق خدمة واتساب على هذه الهواتف الذكية.



هواتف سيتوقف التطبيق عن العمل عليها

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ومن بين هذه الأجهزة التي سيتوقف التطبيق عن العمل عليها، أيفون 5 وأيفون سي وعدد من أجهزة سامسونغ مثل غالاكسي أس 2 وكور وأس 3 ميني، وبعض هواتف هواوي مثل أسند دي ودي 1 ودي 2 وجي 740 وماتا وبي 1/ كذلك بعض أجهزة أل جي مثل أكس أل ولوسيد 2 وبعض أجهزة لينوفو وسوني وويكو.



الأجهزة الحديثة



وذكرت واتساب على صفحة الدعم الرسمية أن التطبيق سيدعم أجهزة أندرويد العاملة بنظام التشغيل 4.1 أو أحدث، وأجهزة أبل العاملة بنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث.



وما يجمع هذه الهواتف أنها قديمة، ما يعني أن الأجهزة الحديثة لن تتأثر.